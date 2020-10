Co nevidět to budou čtyři roky od jejího posledního závodu. Biatlonová hvězda Gabrila Koukalová ovšem ani po zářivé kariéře nesešla z očí ani mysli stovek jejích fanoušků. Naopak! Co činorodá kráska za ta léta stihla?

Koukalová v sobě nezapře uměleckou duši. Málokdo tuší, že v Jablonci vystudovala Vyšší odbornou uměleckoprůmyslovou školu, obor ražená mince a medaile! Pohybový talent a kumšt spojila v jednom při loňské, jubilejní desáté řadě sledované show StarDance.

„S tancem nemám velké zkušenosti, ale vím, že jsem pilná a cílevědomá, čili věřím, že jsem schopná se to naučit,“ doufala ještě předtím, než televizní diváky omámila ladností a lehce éterickým vystupováním.

Nakonec v sobě na parketu objevila vášeň takovou, že se svým tanečním mistrem Martinem Práglem pilovala choreografii i během soukromých lekcí v malebném penzionu nedaleko majestátních hradeb Vyšehradu!

Došlo tak na prorocká slova Gábinina manžela a excelentního hráče badmintonu Petra Koukala, o nichž biatlonistka ještě před zábavnou soutěží promluvila. „Neměla jsem konkrétní přání na to, jaký by můj taneční partner měl být, ale můj manžel jich měl spoustu. Chtěl, aby to byl někdo o hodně starší a mohl by i kulhat,“ chechtala se.

Toho času je Koukalová se svým mužem v rozvodovém řízení, ještě když ale byl jejich vztah zalitý láskou, stačila dvojnásobný mistryně světa sepsat skandální bestseller »Jiná«, v němž popsala boj se zrádnou anorexií i to, jak se v kolektivu biatlonistů mnohdy trápila.

„Čím víc se mi dařilo, tím to bylo horší. Jednou se mnou nechtěla být ani ve stejném autě,“ popisovala nejlepší sportovkyně roku 2017, jak se k ní chovala ostřílenější reprezentační kolegyně Veronika Vítková . „Na závodech mi udělala několik scén.“

Vítková vzala nečekané útoky s nadhledem. „Abych řekla pravdu, tak jsem to nečetla. Všechno jsem měla jen zprostředkovaně, ale pro mě to je opravdu velké zklamání,“ uvedla konsternovaně na adresu budoucí moderátorské hvězdy pořadu CNN Prima News »Showtime«, jenž od listopadu svojí usměvavou tvářičkou rozesluní.

Určitě si tak znovu najde cestu ke spoustě fanoušků. No Vítková si novou roli exparťačky z reprezentace zřejmě nechá ujít.