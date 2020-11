Kousal: pozitivní test na drogy! Boss Pardubic nechá otestovat i další hráče

Na Pardubice se valí další problém. Vůbec nejde o výsledky, ale o další drogovou kauzu. Prvního centra Dynama Roberta Kousala chytla policie v úterý odpoledne za volantem a dělala u něj orientační test na požití omamných látek. Neprošel, test ukázal v jeho těle stopy kokainu a marihuany. Klub dal útočníka okamžitě mimo sestavu a čeká na krevní rozbor. Pokud se požití drog prokáže? Přijde okamžitá výpověď. Rozbor krve by měl dorazit nejpozději do dvou týdnů.

„Přál bych si, aby byly testy krve negativní. Moc bych si to přál, ale víc říct teď nemůžu. Pokud to bude jinak, tak se tak zkrátka stane,“ prohlásil pro iSport.cz majitel klubu Petr Dědek. Dodal, že ctí presumpci neviny, proto v tuhle chvíli nechce dělat žádné razantní kroky. Ale do vyřešení případu bude Robert Kousal mimo sestavu.

Před dvěma lety se v Pardubicích řešil podobný problém. Tehdy měl pozitivní zkoušku na drogy za volantem Petr Čáslava, řešilo se, jak hráči pořádají velké tahy, paří, užívají si. Nějakou dobu byl klid a teď má Dynamo problémy znovu. „Poškozuje nás to, samozřejmě. Vyndali jsme Roberta ze sestavy a čekáme, co se bude dít dál,“ uvedl Petr Dědek.

„Mohu potvrdit, že muž ročník 1990 měl při orientačním testu pozitivitu na kokain. Muž byl podroben dalšímu vyšetření biologického materiálu. Jeho výsledky policii zatím známy nejsou,“ sdělila pro pardubickou MF Dnes policejní mluvčí Markéta Janovská.

Policie používá k orientačímu testování sadu DrugWipe 5S, která ze slin dovede vyhodnotit do deseti minut požití marihuany, amfetaminu, metamfetaminu, opiátů a kokainu. Neukáže přesbou hodnotu, pouze výsledek, zda byl řidič pozitivní, nebo negativní.

Kousal věří v negativní krevní test

Policie ovšem zápasí i s tím, že tyto testy jsou i poměrně dost chybové, každý desátý vykáže falešné výsledek. Proto je pak důležitý krevní rozbor, který ukáže, co se v těle řidiče přesně nachází. Policie má tím pádem také doporučení, aby na místě hned neodebírala řidičské průkazy. Pokud člověk za volantem nejeví evidentní známky podezřelého chování, čeká se na krevní rozbor. Kousala policie zastavila proto, že nerespektoval přikázaný směr jízdy při opouštění čerpací stanice.

Podle zjištění iSport.cz v klubu Kousal nepřiznal, že by požil před jízdou drogy, věří, že bude mít negativní výsledek. Dynamo ho ale do vyřešení případu pro jistotu suspendovalo. Pokud se potvrdí, že se testy nepletly? „Je potřeba ctít presumpci neviny, nemůžete nikdy dělat závěry, než máte důkazy. Ale jestli se ukáže, že měl Robert Kousal v krvi drogy, tak přijde jeho okamžitý konec v klubu,“ uvedl majitel Petr Dědek.

„Každý takový prohřešek, když se potvrdí, budeme přísně trestat. Jsem velký odpůrce drog. Od teď uděláme v kabině preventivní opatření, budeme pravidelně provádět namátkové kontroly na drogy. Dokud tohle nevymítím, nepřestaneme. Postavíme se k tomu velmi rázně,“ dodal Dědek.

Pardubice znovu zahučely do velkých problémů. A Robert Kousal, minimálně než bude znám oficiální výsledek krevních testů, je ve velmi nepříjemné situaci rovněž. Ta se může pro něj ještě zhoršit. Pokud bude krevní test na drogy pozitivní, čeká ho pořádný malér. Podle hodnot by se rozhodlo, zda jde o přestupek, či trestný čin, kde řidiči může hrozit až tři roky odnětí svobody. V hokejovém životopise by měl navíc už navždycky velký škraloup.