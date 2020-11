Pod stromeček si nadělil ten nejhezčí dárek! Někdejší reprezentant v běžeckém lyžování Dušan Kožíšek (37) bude tátou, přítelkyni Simoně vychází termín právě na Vánoce.

Dvojnásobný bronzový medailista z MS ve sprintu dvojic nyní coby reprezentační trenér cepuje svěřence poblíž polárního kruhu ve finském Rovaniemi, o dalších plánech však už má jasno. „Tak už jen zasadit strom a postavit dům,“ culí se lyžař.

Partnerka Simona si těhotenství a péči natěšeného Dušana, když je zrovna doma a nemá lyžařské povinnosti, do sytosti užívá. „Už má co dělat, aby nás unesl. Taky že to nemá lehký,“ směje se u jedné z dalších těhotenských fotek zveřejněných na Instagramu nastávající maminka.

O Vánocích bude po narození prvního potomka ještě veseleji..