Začíná zlomová sezona F1 | iSport.cz

Formule 1 už nebude nikdy jako dřív. A to bez ohledu na neplánovanou pandemickou přestávku, která posunula start letošní (silně pozměněné) sezony o 16 týdnů. Nucené zastavení závodů a z toho vyplývající potíže ale paradoxně mohou formuli 1 pomoci tím, že urychlí příchod změn, které nezbytně nutně potřebuje. Současně ale existuje riziko, že se to neobejde bez obětí.

Současná krize je často srovnávána s tou před více než deseti lety, kdy formuli 1 houfně opustily prominentní značky jako jsou Toyota, BMW, Honda nebo Renault. Tehdejší prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) Max Mosley tušil problém už před krizí: automobilkám na formuli 1 vůbec nezáleží a pokud se jim zamane, nechají ji napospas. Následek? Málo týmů v seriálu, a tím pádem málo aut na startu velkých cen.

Jak nalákat nové týmy?

To je v současné době vůbec nejtěžší, než kdy bylo. Vlastně to není dnes vůbec racionálně přijatelné. Rozpočty nejsilnějších týmů (Mercedes, Ferrari) jsou na úrovni větší než 400 milionů dolarů. Jen pro představu: Rozpočet týmu Williams, který je v současné době výkonnostně tím nejhorším, byl v sezoně 1997, kdy naposled získal titul, na úrovni 70 milionů tehdejších liber, což při přepočtu na dnešní dolary dělá 160 milionů dolarů.

Hranice pro vstup do F1 je nesmyslně vysoko. Ještě před pandemií zavedlo vedení seriálu rozpočtové stropy po mnoha letech snah. A pandemie pomohla úroveň rozpočtových limitů stáhnout ještě níž, konkrétně na 145 milionů! A to už příští rok. F1 moc dobře ví, co dělá. Je si totiž vědoma, že podobně jako před více než 10 lety může začít přicházet o týmy.

Foto Tomáš Richtr, komentátor

Tradice v ohrožení

Pamatuje ještě někdo týmy Tyrrell, Arrows, Stewart, Prost, Minardi, Jordan? Všechny je vytlačily (nebo koupily) automobilky nebo jiné silné firmy. A z těch silných automobilek zůstává dnes už jen Mercedes (prapůvodně Tyrrell), Renault (mimo jiné s kořeny také v podobě týmu Toleman, za který debutoval Ayrton Senna) a Red Bull s Hondou, který koupil Jaguar (dříve Stewart) a také Minardi. Jenomže stabilnější budoucnost týmů Mercedes a Renault je nejistá kvůli atmosféře v automobilovém průmyslu, což se týká i Hondy coby dodavatele motorů Red Bullu a AlphaTauri.

A to není všechno. Z těch menších tradičních týmů zůstaly vlastně už jen McLaren a Williams, kteří v současné době bojují o přežití a usilovně shánějí finance.

Foto Tomáš Richtr, komentátor

Čtenář tak možná chápe, jak moc je důležité sezonu 2020 rozjet, i když se bude konat pod vlivem prapodivných opatření a bude vypadat jinak, než jakou jsme si ji ještě v březnu malovali. Protože když se ukáže, že velké ceny F1 mají smysl, pak v kombinaci s nižšími rozpočty a dalšími podobnými opatřeními se nejen budou automobilky snažit v F1 zůstat, ale zájem o vstup získají i noví uchazeči.

V pozměněné sezoně se bude chtít ukázat každý, ať už pilot nebo tým. V tomto směru bude vyhrocená a také příjemně napjatá. Budeme závodit od začátku prázdnin až do Vánoc! Skoro každý víkend! Udrží Lewis Hamilton svou pozici a získá sedmý titul mistra světa? Potrápí jej stoupající hvězda Max Verstappen nebo nový hrdina Ferrari Charles Leclerc?

Nadcházející přenosy F1 na programech Sport1 a Sport2 nám to vše poodhalí sport1tv.cz.