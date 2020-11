as,

Bývala zvyklá se z kopců řítit vražednou rychlostí, jenže tohle byl i pro lyžařskou legendu Lindsey Vonnovou (36) pořádný adrenalin. V buši slaňovala čtyřicetimetrový vodopád.

Na neobvyklý zážitek si nezapomněla přibalit ani svou milovanou fenku Lucy. Přece jen ve dvou se to lépe táhne. „Co to dělám? Hraju si na Indiana Jonese?“ ječela americká kráska . Filmový dobrodruh by ji jistě pochválil.

Vodopád zdolala stejně ladně, jako sjížděla ty nejprudší sjezdovky světa. Sličná blondýnka se prostě nebojí ničeho a žádný riskantní nápad ji nezastraší. Odvahu prokazuje ráda a pravidelně a i tím si získala početnou fanuškovskou základnu. Když k tomu připočteme i krásu a smysl pro humor, tak se jedná o vskutku skvělý koktejl.