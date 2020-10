Otevřená Shiffrinová: Popsala, jak umíral tatínek. O konci rozhodla maminka!

V únoru nečekaně přišla o milovaného tatínka, s jehož smrtí se ne a ne vyrovnat. Eso mezi lyžařkami Mikaela Shiffrinová (25) se po nečekané tragédii dostala na dno psychických sil. Během pár hodin z její tváře zmizel charakteristický úsměv. Až se jí z toho začalo honit hlavou: „Má lyžování vlastně smysl? Má cenu být kvůli němu tak daleko od domova?“

Má! Byl by hřích hodit takový talent za hlavu. Vždyť na světě je teprve čtvrtstoletí a její vitrínu slávy doma v Coloradu už zdobí tři velké glóby za celkový triumf ve světovém poháru, dvě olympijská zlata a pět z mistrovství světa.

„Nemyslím si, že by táta chtěl, abych kvůli němu končila, i když je těžké vstřebat, že mi to nemůže říct osobně,“ vyprávěla na tiskové konferenci pořádané firmou Atomic, na jejichž »prkýnkách«, stejně jako Ester Ledecká , jezdí. „Mám v sobě vášeň, jsem tady a budu závodit, ale zároveň mě to odvádí od lidí, které miluji,“ přemýšlela nahlas rodačka z Vailu.

Na konci září na Instagramu popsala hodiny beznaděje, kdy z Evropy s maminkou narychlo spěchaly za hlavou rodiny, která utrpěl smrtelná zranění po pádu ze střechy jejich domu. „Uděláme všechno co je v našich silách, abychom otce udrželi naživu, než sem přijedete,“ slíbil jí lékař.

Do nemocnice přispěchaly po desetihodinovém letu. Jeff měl obvázanou hlavu a dýchal pomocí ventilátoru. Dalších devět hodin byly u jeho postele a držely ho za ruku. Věřily v zázrak, který nepřišel...

Mikaela připustila, že po tatínkově smrti změnila pohled na život. „Dřív jsem si dělala hlavu jen z toho, abych vyhrávala závody. Najednou jsem se jich jakoby vzdala a myslela si, že se zpátky do lyžařského kolotoče už nevrátím,“ řekla upřímně.

„Stojí mi to za to?“ uvažovala. Vždyť vyhrála všechno, co se dá. Nebylo by tedy lepší zůstat doma s nejbližšími? „Během sezony jsem pryč šest měsíců. Plus další dva v přípravě,“ hodnotila si pro sebe.

Rozhodující faktor nakonec sehrála její maminka a největší fanynka Eileen, jež jí v Evropě bude přes zimu dělat doprovod. Hvězdná kariéra nekončí! „Kdyby nemohla jet se mnou, stoprocentně bych tu nebyla,“ hlásala z Rakouska, kde se už připravuje na první start sezony.

Světový pohár začne 17. října tradičním podnikem v Söldenu. A Shiffrinová si v lyžařském ráji prochází těžkými zkouškami už teď. „Táta tady se mnou byl několikrát,“ vzpomínala. „Jdeme třeba kupovat potraviny a hned se mi vybaví doba, kdy zde byl se mnou. Úplně ho cítím,“ tesknila největší favoritka.