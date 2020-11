Před týdnem opanoval golfové Masters a měl tu čest na sebe poprvé v kariéře navléct pověstné zelené sako. Odměnou Dustinu Johnsonovi (36) byla také luxusní dovolená v Karibiku, kde mu milovaná ženuška Paulina (31) překvapila pořádně rajcovní překvapení.

Kryštof Kolumbus by se divil, co se na ostrově, který objevil a pojmenoval po bratrovi Bartoloměji, děje. Odvážná blondýnka udělala ve slušivém slamáku svému drahému posvícení; kompletně se vysvlékla a dala své exkluzivní tělo na pospas horkým paprskům. Nový originální kousek v šatníku svého milého blondýnku - zdá se - pořádně rozpálil.

„To se to pak hraje,“ mají jasno fanoušci. Láska slavného golfisty a dcery legendárného hokejisty Wayne Gretzkého by mohla být příkladem pro všechny ostatní. Stále to mezi nimi vášnivě jiskří, ačkoliv se poprvé viděli před jedenácti lety. A před osmi se zasnoubili.

Vychovávají spolu syny Tatuma a Rivera, na veselku si ale zatím čas nenašli. „Bude to náš speciální den. Chceme, aby všechno proběhlo skvěle a sedlo si to,“ řekl Johnson, který si golfem přišel na v přepočtu 2,2 miliardy korun. „Ale svatbu bude platit Wayne,“ chechtá se.

Pro Gretzkého to nebude problém. Co je víc, než když tatínek vidí svoji dceru šťastnou. A i na luxusní dovolené sexy krasavice blažeností jen září. „Zlato, jsem navždycky tvým největším fanouškem. Jsem na tebe tak hrdá,“ opěvuje svého muže snů.