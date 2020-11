Maradonu (†60) zabil lékař? Hádka před smrtí, teď šokující obvinění!

Duše výjimečného fotbalisty už odpočívá na věčnosti, ale kolem jeho smrti je stále spousta dohadů a spekulací. Nové odhalení znamená šok. Ošetřující lékař Diega Maradony (†60) čelí podezření z úmyslného zabití legendárního fotbalisty! Zjistilo se, že pár dní před osudným okamžikem proběhla ostrá hádka.

Jejich neshody začaly po operaci, kterou kvůli krvácení do mozku podstoupil v nedávné době. Božský Diego odmítl uposlechnout rady svého lékaře neurochirurga Leopolda Luqueho a nenastoupil na léčení do sanatoria. Nechtěl být pod přímým dohledem a tak se odjel léčit do domácího prostředí. Tam za ním lékařský personál sice dojížděl, ale ani tak údajně tvrdohlavého Maradonu nedokázali přesvědčit k užívání léků.

Odmítl poslouchat své pečovatele a zarputile se na dlouhé hodiny zavíral ve svém pokoji. Nechtěl být rušen a kontrolován. Byl hrubý a dokonce měl tendenci k fyzickému násilí. „Bylo běžné, že se rozzlobil a všechny vyhodil. Dokonce chtěl udeřit pěstí doktora, aby ho nechal být,“ uvedla zdravotní sestra pro web paparazzi.com.ar. Po tomto incidentu se doktor Luque už k pacientovi nevrátil.

Kvůli nedostatečnému dohledu se tak stále nad příčinami smrti vznáší otazníky. Oficiální verzí nadále zůstává srdeční selhání, ale nyní se prošetřuje i varianta zabití z nedbalosti. Podezřelým je právě doktor Leopold Luque. I přes tvrdohlavost pacienta měl samozřejmě dohlédnout na léčbu a nyní bude možná pykat. V neděli ráno vyšetřovatelé dokonce nařídili prohlídku u lékaře doma.

Zatím neexistuje oficiální obvinění, ale skutečnost, že poslední lékařská kontrola proběhla více než 12 hodin před smrtí, je zarážející. Policie nyní sbírá záznamy z mobilních telefonů ošetřujících sester i kamer ve čtvrti, kde se nachází dům. Stále se však jako nejpravděpodonější varianta jeví přirozená smrt.