Maradona u míče? Byli jsme v pr... Kubík zažil jeho genialitu i zmizení

Bylo možné pokrýt Diega Maradonu v nejlepší formě? Luboš Kubík, někdejší hráč Fiorentiny, kroutí hlavou. Nešlo to… „Museli jsme ho zdvojovat, zastavovali jsme ho za cenu faulů, stejně to kolikrát nepomohlo. On byl tak rychlý a předvídavý, že nám stejně pláchl,“ vzpomíná fotbalový internacionál.

Maradonu zažil v Serii A na vrcholu slávy, v nejlepším období, kdy dovedl Neapol v roce 1990 k titulu. Ve středu jeden z nejslavnějších hráčů světa v šedesáti letech zemřel. „Jsem z toho smutný. Potkali jsme se na hřišti, měl jsem možnost si na něj sáhnout, možná na něj udělat faul, běhali jsme okolo sebe. Vždycky je nepříjemné, když zemře někdo, koho znáš,“ říká Kubík, stříbrný medailista z mistrovství Evropy 1996.

Jaké byly vzájemné zápasy s Neapolí?

„Vybavuji si hned mé první utkání. Na hřiště se vchází z podzemí za jednou z branek a Maradona vždycky nastupoval jako poslední. Když jsme přišli na hřiště my, tak na nás narvané hlediště pískalo. Když Neapol, tak se šíleně řvalo a jakmile poslední vylezl Diego, vybuchla bomba. Stadion explodoval, do vzduchu se vyvalilo strašné množství kouře. Minimálně prvních deset minut zápasu jsme neviděli na dvacet metrů. Takhle Maradonu pokaždé vítali.“

Máte na Argentince nějakou speciální vzpomínku?

„Jistě. Kopal proti nám trestný kop. Šel jsem do zdi a spoluhráč mi italsky říká, že jsme v prdeli. To víte, Maradona u míče.“

A byli jste?

„Na hlavami nám prolétl peršink, i když jsme ve zdi skákali, jak jsme chtěli. Balon trefil tyč, od ní letěl podél celé brány ven. A spoluhráč mi zase říká: ty vole, to jsme dneska měli štěstí. Ale stejně jsme prohráli 0:2.“

Maradonu jste někdy porazil?

„První zápas 0:2. Vím, že před dalším zápasem jsme se na něj strašně připravovali, taktika jako hrom, měli jsme nachystanou osobku, zdvojování. A Maradona nepřijel… To už bylo někdy na podzim 1990. Ptali jsme se kluků z Neapole, kde je a oni vůbec netušili. Odpovídali, že je tři dny nezvěstný. V této době začal mít vážné problémy s drogami.“

Jaké byly taktické plány na pokrytí Maradony?

„Ono se to neměnilo. Prakticky jsem nezažil, že bychom na něj nehráli osobku. V mužstvu jsme měli Giuseppe Iachiniho, ještě nedávno trenéra Fiorentiny. Byl to podsaditej pařez, který Maradonu hlídal už na předešlé štaci v Ascoli. Argentinec byl jeho osudový džob. Pravidelně by na něj nasazován. Každopádně to nebylo jen o Pepem. Museli jsme ho zdvojovat, zastavovali jsme ho za cenu faulů, stejně to kolikrát nepomohlo. On byl tak rychlý a předvídavý, že nám stejně pláchl. Pepe to věděl, jen se na nás otočil a řekl: a co mám jako dělat? Ať dělám, co dělám, soustředím se, studuji ho a stejně ho nechytím.“

Dostali jste se s Diegem do křížku?

„Nevybavuji si. Maradonu jsem osobně nebránil, to by si ze mě udělal srandu. Maximálně jsem ho fauloval. Ale nijak ostře. Spíš jsem pomohl Pepemu s přerušením akce.“

Jak se Maradona choval na hřišti?

„Normálně, nijak nevybočoval. Arogantní rozhodně nebyl. Fotbal hrál tak lehce. Byla radost se na něj dívat. Ještě než začal mít problémy s nadváhou, byl to fofrník. Měl nízko těžiště, úžasnou levou nohu, na hřišti si dělal, co chtěl. Mezi námi létal. Jestli jsme ho zdvojovali, ztrojovali, bylo to úplně jedno. Vždycky se z toho nějak dostal. Případně byl zastavený faulem, osobní strážce dostal žlutou a musel se vyměnit. A k tomu chování? Na přestup k nám přišel kluk z Neapole, o Maradonovi říkal, že to byl fantastický borec do party. Lidi na něj mají upravený názor kvůli koksu, ale jako fotbalista a kluk do party byl výbornej. Samozřejmě se rád bavil. Užíval si to na hřišti i mimo něj. Kvůli tomu ho někdo nemá rád, ale pro mě je absolutně nejlepším fotbalistou světa. V tu dobu bez debat.“

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let hrála v Itálii řada špičkových světových hráčů. Maradona dodával Serii A maximální lesk, že.

„V Itálii tehdy hráli nejlepší hráči všech zemí. V soutěži byly i nejlepší finanční podmínky. Proto se tam všechny hvězdy stahovaly. Pamatuji si, že v sezoně 1990 se vítězem PMEZ se stal AC Milán, finále Poháru UEFA jsme hráli s Juventusem a Pohár vítězů pohárů vyhrála Sampdoria Janov. V tomto období bylo výjimečné, že by velkou klubovou soutěž opanoval někdo jiný. V Serii A hráli vážně skvělí hráči, ale Maradona čněl nade všemi. Všichni to věděli a respektovali to. Ať to byl Matthäus, Gullit, van Basten…“

Jak jste vnímal bouřlivý Maradonův konec v Itálii?

„Všechno začalo po mistrovství světa v roce 1990. Právně na trávníku Neapole vyřadila Argentina po penaltovém rozstřelu domácí Itálii. Pak prohrála s Němci ve finále, Maradona cítil obrovskou křivdu. Odjel na dovolenou a začaly jeho větší problémy. On je měl už předtím, pořád se ale držel. Až po šampionátu se přestal kontrolovat. Samozřejmě všemu napomohla averze italských fanoušků po vypadnutí s Argentinou. V jednadevadesátém roce se Maradonův postupný odchod ze scény projevil i na výsledcích Neapole. Rok předtím ji Diego dovedl k titulu, v další sezoně byla k obhajobě daleko. Sláva se ztrácela a Maradona šel dolů a dolů. Hádal se s vedením, možná v tom měla prsty i mafie.“

Ochromil Serii A následný Maradonův odchod?

„Měl obrovský podíl na vzestupu celé italské ligy. Tehdy se v zemi vydávalo pět nebo šest deníků, které psaly jen a jen o fotbale. A v nich se pořád dokola objevoval Maradona. Samozřejmě společně s Gullitem, van Bastenem, Rijkaardem, Matthäusem, Brehmem nebo Klinsmannem. Ovšem když byla Neapol první, nikdo jiný neměl šanci. V sezoně 1989/90 sváděla o titul obrovský souboj s AC Milán majitele Berlusconiho. Byla válka severu proti jihu.“

Kubík o Maradonovi: Jsem smutný. Ve své době byl nejlepší

REBEL i HRDINA Maradona. Co o něm řekli Vízek nebo Siegl?

Ronaldo, Messi i prezident Argentiny. Svět se loučí s hvězdným Maradonou