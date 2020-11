Věřil, že to peklo už nikdy nezažije. Bývalý úspěšný fotbalista Christian Obodo (36) se stal už podruhé terčem únosu. Opět k tomu došlo v jeho domovské Nigérii, kterou během hráčské kariéry i reprezentoval.

Od prvního hrůzného zážitku uplynulo osm let a nyní se ocitl v zajetí lotrů znovu! Když šel exzáložník Udine či Fiorentiny v rodném městě Warri do kostela, několik mužů jej zamklo do kufru auta.

„Nebylo to příjemné, být tam zamčený v tom horku. Ti únosci mi říkali, že přišli o peníze, když si vsadili na Nigérii. Neublížili mi, ani mi nevyhrožovali, ale upřímně nechápu, proč mě to znovu potkalo,“ popsal pro rozhlasovou stanici Brila FM Obodo, jemuž se naštěstí podařilo po několika dlouhých hodinách utéct.

Hráč, který pověsil kopačky na hřebík před třemi lety, byl poprvé unesen v roce 2012. Tehdy po jeho nejbližších žádali lotři výkupné 187 500 dolarů. Speciální jednotce se však podařilo fotbalistu osvobodit.