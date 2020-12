Stejně jako míč, se kterým předvádějí kouzla na trávníku, k nim patří i půvabné polovičky dotvářející dokonalou image superhvězd. Lionel Messi (33), Cristiano Ronaldo (35) a Neymar (28) mají opravdu nádherné partnerky. Který z nich má tu nejkrásnější?

Je to Antonella, jež provází život Messiho už od dětských let? Jejich příběh o lásce je jak vystřížený z Bravíčka - legendárního časopisu pro náctileté. Nebo je to Georgina, kráska oblažující Ronalda se škraloupem v podobě tatínka usvědčeného z obchodu s drogami? Možná.

Třetí do party na výběr je Neymarova přítelkyně Natalia, se kterou randí teprve od letošku, přesněji od svých posledních narozenin, kam dorazila ještě jako partnerka vystupujícího zpěváka Malumy.