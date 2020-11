Nej fotbalista světa? Ani Messi, ani Ronaldo. Ale vítěz stejně nepřekvapí

5. Cristiano Ronaldo

Juventus Turín

No a co, že mu táhne na 36 let? V době, kdy se dá jen máloco předpovídat, je Cristiano Ronaldo jednou z mála jistot. Po přesunu ze Španělska do Itálie pálí i v Juventusu, v jednu chvíli dokonce vyrovnal letitý rekord a skóroval v jedenácti zápasech po sobě.

„Musíte být opravdu dobří, když jste vyhráli titul pode mnou,“ vtipkoval Maurizio Sarri. Ve skutečnosti je domácí trofej pro Juventus vlastně povinná – aktuálně už devátá v řadě. Jenže sezona i tak skončila hořkým vyřazením už v osmifinále Ligy mistrů a Sarriho odchodem. Ronalda zase pár týdnů trápil virus, nicméně teď už zase střílí.