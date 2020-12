„Ještě nenastal můj čas,“ ohlíží se Romain Grosjean (34) za strašlivou nehodou během nedělní VC Bahrajnu, při níž málem uhořel.

V rozhovoru pro televizi TF1 prozradil, co se mu během 28 vteřin v infernu honilo hlavou. „Po nárazu jsem naštěstí zůstal při vědomí. Rychle jsem se odpoutal a chtěl jsem odpojit volant, abych se dostal ven, ale ten už tam nebyl, asi někam odletěl…“ popisuje Grosjean automatismy, které má každý pilot F1 pečlivě zažité.

Potom ale nastal problém, Francouz se totiž z vraku nemohl dostat! „Dvakrát jsem zkoušel vstát, ale nešlo to. Ani v Hollywoodu by to takhle nenatočili! Zdálo se to jako věčnost a všude okolo mě šlehaly oranžové plameny. Hned jsem pomyslel na Nikiho Laudu, ale takhle jsem skončit nechtěl,“ připomíná rakouského šampiona, jehož po bouračce na Nürburgringu v roce 1976 tahali z hořícího vraku soupeři a jemuž oheň způsobil těžké popáleniny na obličeji.

Napotřetí už to ale Grosjeanovi vyšlo! „Viděl jsem přicházet smrt, ale víc jsem se bál o mé děti, manželku, rodiče. Neměl jsem jinou možnost než z toho vylézt sám,“ říká pilot stáje Haas, který si uvědomuje, že se podruhé narodil. „Teď jsem celkem v pohodě, mám jen výron kotníku a ruce jako Mickey Mouse. Ale tahle nehoda mě určitě poznamenala do konce života.“

