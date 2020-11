Hamilton vládl Bahrajnu. Grosjean v plamenech, Stroll otočil monopost

O hrozivý úvod závodu se krátce po startu postarala kolize Grosjeana s Daniilem Kvjatem z Alpha Tauri, po které vůz pilota Haasu narazil do svodidel, rozpůlil se a po explozi začal hořet. Francouzský jezdec po půlminutě v plamenech dokázal sám z hořícího monopostu vyskočit. Hned se ho ujali záchranáři, v jejichž doprovodu Grosjean odešel do sanitky.

„Je v pořádku. Má lehké popáleniny na rukou a kotnících. Je při vědomí, v šoku a teď ho v nemocnici čekají všechny potřebné prohlídky,“ řekl v televizním rozhovoru šéf stáje Haas Günther Steiner. „Když něco takového vidíte, tak si jen říkáte: Snad bude mít štěstí,“ uvedl.

„Musím poděkovat záchranářům, kteří odvedli skvělou práci a dostali ho z ohně velmi rychle. Bylo to neuvěřitelné,“ prohlásil Steiner. „Bylo to obrovské překvapení, takovou nehodu a takový oheň jsem dvanáct let nezažil,“ řekl zasahující řidič lékařského vozu Alan van der Merwe.

Grosjean’s car literally ripped in half and burst into flames, the worst crash I’ve ever seen in 15+ years of watching F1, thank god he’s okay #BahrainGP pic.twitter.com/VZOWRucyQk — Lord Insecurity (@americaneedshim) November 29, 2020

„Romain se sám dostal ven, což je neuvěřitelné po takové nehodě. Jen to ukazuje, že všechna opatření jako bezpečnostní pásy, bariéry nebo bezpečnostní rámy (halo) fungují tak, jak mají. Kdyby něco z toho tady nebylo, tak to dopadlo jinak,“ přidal Van der Merwe, kterému v průběhu televizního rozhovoru přišel Steiner poděkovat za Grosjeanovu záchranu.

Pořadatelé na okruhu v Sáchiru po nehodě kovová svodidla nahradili betonovou bariérou a po zhruba hodinu a půl dlouhé přestávce byl závod restartován. Vzápětí však vyjel na trať znovu safety car, protože Lance Stroll po kolizi s Kvjatem otočil vůz hlavou dolů. Také pilot Racing Pointu vyvázl bez zranění.

Now we got Lance Stroll on his head pic.twitter.com/q1SR1NPwvo — BrakeHard (@BrakeHard_) November 29, 2020

Zbývající průběh závodu se obešel bez incidentů a Hamilton si připsal jedenácté vítězství v sezoně, kterým si vyrovnal osobní maximum. Pokud by za týden opět v Bahrajnu vyhrál a poté ovládl i poslední závod sezony v Abú Zabí, vyrovnal by třinácti triumfy v jednom ročníku rekord, o nějž se Schumacher dělí se Sebastianem Vettelem z Ferrari.

Verstappen díky druhému místu a bonusovému bodu za nejrychlejší kolo využil zaváhání druhého jezdce průběžného pořadí šampionátu Valtteriho Bottase, který obsadil až osmou příčku. Pilot Red Bullu dva závody před koncem sezony ztrácí na druhého jezdce Mercedesu 12 bodů.

Velká cena Bahrajnu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sáchiru:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:34:01,829, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,254, 3. Albon (Thaj./Red Bull) -8,005, 4. Norris (Brit./McLaren) -11,337, 5. Sainz (Šp./McLaren) -11,787, 6. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -11,942, 7. Ricciardo (Austr./Renault) -19,368, 8. Bottas (Fin./Mercedes) -19,680, 9. Ocon (Fr./Renault) -22,803, 10. Leclerc (Mon./Ferrari) -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí MS (po 15 ze 17 závodů): 1. Hamilton 332 b., 2. Bottas 201, 3. Verstappen 189, 4. Ricciardo 102, 5. Pérez (Mex./Racing Point) 100, 6. Leclerc 98.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 533, 2. Red Bull 274, 3. McLaren 171, 4. Racing Point 154, 5. Renault 144, 6. Ferrari 131, 7. Alpha Tauri 97, 8. Alfa Romeo 8, 9. Haas 3.