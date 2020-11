Šílená nehoda F1: Grosjeanův vůz vzplanul, on zázrakem přežil

Byly to momenty, při nichž tuhla krev v žilách. GP Bahrajnu odstartovala, vozy vyjely do prvního kola, když po prvních zatáčkách v závěru pole došlo k sérii kolizí. Po jedné z nich v tu chvíli vyjel Romain Grosjean mimo trať, narazil v plné rychlosti do bariér a v děsivém záběru jeho vůz ponořil do ohnivých plamenů.

„Každému z nás zatrnul dech. Tohle bylo šílené,“ přiznal na Twitteru Damon Hill. „Plameny. Okamžitě mi vylétlo srdce do krku. Snad je Romain v pořádku,“ přidal se další bývalý pilot Giedo van der Garde.

Byla okamžitě vyvěšena červená vlajka. Závod se přerušil. Ostatní vozy zajely do boxů. A piloti jen tajili dech. Lewis Hamilton sledoval obrazovky, Sebastian Vettel se v kokpitu vzpamatovával…

Naštěstí o pár minut později přišly záběry Grosjeana sedícího v servisním autě. Otřeseného. Ale živého. Kevin Magnussen a ostatní se okamžitě roztleskali.

„Je to nejšťastnější člověk. Nejodvážnější muž. Jsem šťastný, že je v pořádku,“ řekl Van der Garde.

Šlo takřka o zázrak. Jeho vůz se rozštípal na několik částí. On sám prorazil ochrannou bariéru a ochránil ho i systém Halo, chránící hlavu. A naštěstí i po nárazu rychle zareagoval, vyskočil z vozu přes bariéru do bezpečí. „Za posledních dvacet let jsem neviděl takovýto incident s ohněm.. Halo, bariéry pásy, všechno fungovalo, jak mělo… ale skvěle zareagoval hlavně Romain, který se z toho sám dostal ven,“ prohlásil Alan van der Merwe, který pomáhal Grosjeanovi z hořícího monopostu.

„Je na tom i vidět, jak se zase posunula bezpečnostní opatření. Před pěti lety by to byl jiný příběh,“ připomněl třeba Max Chilton incident Julese Bianchiho, který po nárazu do odklízecího bagru utržil těžká zranění hlavy, jímž za čas podlehl.

Sám Grosjean se následně po rychlé zdravotní prohlídce vydal do nemocnice na pozorování. Jeho tým Haas potvrdil, že Francouz utrpěl drobné popáleniny na rukách a kotnících.

„Je to z preventivních důvodů. Pochopitelně je otřesený. Tohle moc často nevídáme a Romain měl obrovské štěstí. Chceme poděkovat všem členům záchranného týmu za jejich rychlost. Maršálové a lidé z FIA odvedli skvělou práci. Tohle bylo šílené,“ dodal šéf týmu Günter Steiner.

To, že byl závod přerušen, bylo vedlejší…