Podškrábl nový kontrakt a potvrdil status nejlépe vydělávajícího basketbalisty všech dob! LeBron James (35) v následující sezoně přehoupne své kariérní výdělky přes 7,6 miliardy korun!

Chcete vidět krále v akci? Tak pořádně zaplaťte! Ikonický LeBron, jenž i na sociálních sítích hrdě nosí přezdívku »Král James «, si zajistil pozici finančního vládce historie basketbalu. V Los Angeles Lakers zůstane další tři sezony, platný roční kontrakt prodloužil o další dva roky. Nová smlouva mu zaručí 85 milionů dolarů, bezmála 1,9 miliardy korun!

„A teď hurá za obhajobou titulu! Vůbec nepochybuji, že to můžeme dokázat,“ vzkázal nabuzený James před startem nového ročníku. Už v něm se stane nejlépe vydělávajícím basketbalistou všech dob, s kariérním příjmem 7,6 miliardy přeskočí Garnetta s legendou Bryantem . A až se mu poté připočtou další dvě sezony, dostane se na 9,5 miliardy! To se mu to létá nad koši.