Anatomie bojkotu. Frustrace i sedm ran v zádech. Rudý LeBron chtěl konec

Play off NBA se zastavilo, přidaly se i kolegyně z WNBA. Čtvrteční program zrušil tenisový turnaj v New Yorku, na hřiště nevyběhly ani týmy baseballové Major League či fotbalové MLS. Řetězová reakce na protest z basketbalové bubliny paralyzovala velkou část sportovního dění v USA. Spouštěčem byl víkendový incident, kdy policista ve městě Kenosha vážně zranil sedmi střelnými ranami do zad černocha Jacoba Blakea .

Je to ironie osudu. Když se hráči NBA sjeli do bubliny v Disney Worldu, panovala obava, že koronavirová epidemie dosáhne i tam a liga se nedohraje. Po necelých dvou měsících je tato hrozba velmi reálná, byť nebyl zaznamenán jediný pozitivní případ na COVID-19. Továrna na miliony se však hroutí pod náporem hněvu a frustrace basketbalistů z dalšího případu policejní brutality.

Devětadvacetiletý Jacob Blake bojuje v nemocnici o život, je od pasu dolů ochrnutý a podle jeho zástupce bude malým zázrakem, pokud bude ještě někdy chodit. To je tragický následek víkendového policejního zásahu, během něhož byl Blake střelen sedmkrát z bezprostřední blízkosti do zad poté, co se pokusil nastoupit do svého vozu. Basketbalisté, kteří klečí před každým zápasem během hymny, hovoří o sociální nespravedlnosti a nosí na dresech hesla volající po změně, seznali, že jejich dosavadní akce mnoho nemění. A tak sáhli k dramatičtějším krokům.

Jak už to v revolučních časech bývá, oheň vzplál spontánně. A neorganizovaně. Kenosha leží ve státě Wisconsin 45 minut jízdy jižně od Milwaukee, domova basketbalových Bucks. Ti se ve středu na poslední chvíli rozhodli nevyběhnout k pátému zápasu play off proti Orlandu, ačkoliv se hráči Magic již rozcvičovali. NBA následně odložila i zbylé dva duely.

„Přes masivní volání po změně se nic neděje, v takové chvíli se nemůžeme zabývat basketbalem,“ přečetl v prohlášení před nastoupeným týmem Milwaukee jeho rozehrávač George Hill. Kyle Korver se později omluvil ostatním týmům, že nebyly o akci dřív informovány.

Basketbalistky z WNBA defilovaly v tričkách a na zádech měly sedm děr na znamení sedmi výstřelů do těla Jacoba Blakea.







Dramatický mítink: týmy z LA chtěly konec

Následovaly další surrealistické scény. Populární komentátor TNT a bývalý hráč Kenny Smith odešel v přímém přenosu ze studia. Basketbalistky z WNBA defilovaly v tričkách a na zádech měly sedm děr na znamení sedmi výstřelů do těla Jacoba Blakea.

Mítink všech hráčů NBA v bublině, k němuž se přidali i rozhodčí a někteří trenéři, byl hektický a plný emocí. LeBron James z něj údajně odešel předčasně celý rudý, jeho Lakers a také městští rivalové z Clippers se jako jediní vyslovili pro zrušení celého play off. Ostatní týmy chtějí sezonu dohrát a vznesly námitku, jak by mohly vyřazovací boje pokračovat bez dvou velkých favoritů na titul.

Liga se pokouší zachránit dohrávkou cirka miliardu dolarů na televizních právech, do přípravy bubliny v Disney Worldu vložila 180 milionů dolarů. Plán, který tak skvěle odolával koronaviru, se ale nyní hroutí jak domeček z karet.

Kvůli dění za branami bubliny i kvůli důsledkům téměř dvouměsíční izolace hráčů od okolního světa, jež si vybírá svou daň. Již v úterý hovořila hvězda Clippers Paul George o depresích, které ji během života v odloučení přepadly. Musel prý urgentně vyhledat pomoc psychologa. „Není sám, kdo se takhle cítí. Hodně kluků to má podobně,“ citoval server The Athletic jednoho hráčského agenta.

Bezmocní baviči v bublině

Je to bludný kruh. Klečet, žádat rovnoprávnost, hrát zápasy. A bez jediného hmatatelného důkazu o společenské změně. Pak basketbalisté vidí video, jak je mladý černý muž před zraky svých tří malých dětí o víkendu policistou téměř popraven. Emoce v nich kypí. Cítí se jako bezmocní baviči společnosti, která zabíjí jejich lidi.

„Chtěli bychom být se svými komunitami a stát za svými lidmi, ale jsme tu izolovaní od okolí a to je velmi frustrující,“ prohlásil bostonský forvard Jayson Tatum. „Přemýšlíme, co můžeme ještě udělat víc...“ Torontský trenér Nick Nourse, čerstvý držitel ceny pro kouče roku, vypočítává, že setrvání v bublině i na televizních obrazovkách dává hráčům větší vliv než zrušení play off a odjezd domů.

Jasný plán ale hráči, kteří byli masivně ujišťování o podpoře od svých bílých majitelů i celého okolí, zatím nemají. Nedohrání sezony a zcela nejasný osud té další zavání apokalypsou pro obyčejně nejlépe organizovanou soutěž planety.

Jak probíhal začátek bojkotu

- Basketbalisté Milwaukee nenastupují k zápasu play off proti Orlandu, následně jsou zrušeny i zbylé dva středeční zápasy NBA.

- Také tři utkání ženské WNBA se nekonají.

- Odloženy jsou tři duely baseballové MLB.

- Fotbalová MLS odkládá pět utkání, to mezi Orlandem a Nashvillem se ale koná.

- Tenistka Naomi Ósakaová ohlašuje, že nenastoupí k semifinále turnaje v New Yorku, ten nakonec ruší celý čtvrteční program.