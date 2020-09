LeBronův L.A. Dance: deváté finále za deset let, odkaz i comeback Lakers

V zámoří si pro to stvořili už vlastní mantru: Nic není v životě jisté, jen smrt, daně a LeBron James ve finále NBA! Podeváté za posledních deset let a pikantně proti Miami Heat, s nimiž bral dva tituly, se od dnešní noci pokusí hvězdný basketbalista završit comeback LA Lakers ze dna až na trůn. Ve hře je víc než jeho narovnání dosavadní finálové bilance 3:6. Může dokončit svůj nesmrtelný odkaz.

Je to místo, jež pro něj představovalo peklo i ráj. Po slavném The Decision a odchodu z Clevelandu se tu před deseti lety zprvu smažil. Později, po boku s hvězdným Dwyanem Wadem a Chrisem Boshem, zde získal dva mistrovské tituly. A když se v roce 2014 navrátil zpět ke Cavaliers, vyvolal zase emoce a jeho šéf Pat Riley to bral jako osobní křivdu.

Teď aby staré vzpomínky a křivdy kolem LeBrona Jamese opět ožily. V ostře sledovaném finále NBA LA Lakers vs. Miami Heat. Začíná se v noci na zítřek.

„Víme, že nás čeká velká ryba na smažení,“ prohlásil basketbalista, který se propracoval už do svého devátého finále za posledních deset let a s věhlasnými Lakers to navíc dokázal už druhý rok po svém přestupu. Zatímco Miami… nu, ve finále je poprvé od Jamesova šest let starého odchodu a po celou dobu v play off překvapuje.

Jako páté mužstvo Východní konference odklidilo Boston Celtics nebo Milwaukee Bucks s MVP Giannisem Antetokounmpem. Vedené slovinským dispečerem Goranem Dragičem či produktivními Jimmym Butlerem a Bamem Adebayem cílí s kurzem 1:4 na další senzaci. „Známe LeBronovy slabé stránky,“ nechal se slyšet Riley, který by si rozmetání Jameseova snu přál zřejmě ze všech nejvíc.

LeBRON JAMES

V PLAYOFF 2020



Počet minut: 35,0

Počet bodů: 26,7

Počet doskoků: 10,3

Počet asistencí: 8,9

Jenže basketbalové superstar jde nyní o životní odkaz. Celkově desátou účastí ve finále ná je spolu s Kareemem Abdulem Jabbarem třetí nejúspěšnější v historii (pouze Sam Jones s jedenácti a Bill Russell s dvanácti účastmi jsou lepší) a teprve titul s magickými Lakers završí jeho vytyčenou misi. Je to cesta, jakou před ním zvolili Wilt Chamberlain v roce 1968, Kareem Abdul Jabbar v roce 1975 nebo Shaquille O´Neal v roce 1996.

Chybí tomu už jen mistrovský prsten.

„Dostat se do finále je pro nás čest, jelikož něco takového se nestává každý rok. Jsem hrdý, že jsme se vrátili tam, kam patříme, tedy do boje o tituly. Naše práce ale ještě není u konce,“ vzkázal a sám cítí, že tohle může být symbolický rok. Rok, kdy může uctít i tragicky zesnulou legendu Lakers a kamaráda Kobeho Bryanta, a také rok, kdy s dalším borcem Anthonym Davisem připomínají ideálně seřízenou mašinu.

PROGRAM FINÁLE NBA



30. září LA Lakers – Miami Heat (1. zápas)

2. října LA Lakers – Miami Heat (2. zápas)

4. října Miami Heat – LA Lakers (3. zápas)

6. října Miami Heat – LA Lakers (4. zápas)

9. října LA Lakers – Miami Heat (případný 5. zápas)

11. října Miami Heat – LA Lakers (případný 6. zápas)

13. října LA Lakers – Miami Heat (případný 7. zápas)

Co je v dresu Lakers, vyhrál zatím proti Miami všechna čtyři vzájemná střetnutí a jeho průměr proti nim činí 33 bodů, 7,5 doskoku či 8,3 asistence na zápas. V šestatřiceti letech má rovněž v play off i svou třetí nejlepší procentuální palbu z pole a druhá nejvyšší čísla v doskocích a asistencích. A to prosím hraje ve vyřazovací části nejméně minut v kariéře. „Je neuvěřitelné, co ve svém věku předvádí. Navíc je podle těch statistik vidět i jeho větší důraz na kolektivní hru,“ všímal si už dřív aktuálně jediný český zástupce v NBA Tomáš Satoranský.

Jen Jamesova finálová bilance zatím čítá tři vítězství a šest proher. A jediná cesta, jak tenhle dějinný odkaz vylepšit, vede po Portlandu, Houstonu a Denveru (všechny soupeře Lakers vypráskali 4:1) přes extrémně motivované Miami. „Pokud chcete vyhrát titul, je jasné, že musíte narazit na tým, který vede LeBron James. Je pro nás jen další test,“ hodil rukavici do ringu miamský Jimmy Butler. Velké finále může začít…

LeBronova finále 2007 San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers 4:0 2011 Dallas Mavericks Miami Heat 4:2 2012 Oklahoma Thunder Miami Heat 1:4 2013 San Antonio Spurs Miami Heat 3:4 2014 San Antonio Spurs Miami Heat 4:1 2015 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:2 2016 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 3:4 2017 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:1 2018 Golden State Warriors Cleveland Cavaliers 4:0 Celkem Vítězství porážky 3:6