Drsný bijec vzkazuje: Teď chci Vémolu! Rád rýpe. Vyřešíme to v kleci!

V oktagonu má skvostnou bilanci 13 výher ku třem porážkám. A čtrnáctý triumf si chce slovenský válečník Samuel »Pirát« Krištofič (31) připsat proti hvězdnému Karlosi Vémolovi (35), s nímž se chce poměřit, jakmile mu to zranění ruky dovolí!

„Začátkem nového roku budu připravený, takže to je jen na organizaci,“ vyzval prostřednictvím portálu šport.sk OKTAGON MMA k uspořádání sledovaného duelu rodák z Bratislavy a svěřenec Attily Végha, jenž »Terminátora« před rokem zbil v tzv. bitvě století.

Vémola Krištofičovi už dlouho leží v žaludku. „Neznám ho osobně, jen vím, že rád rýpe. Výměny názorů jsme měli už v minulosti. Lidi si zaslouží, abychom to konečně vyřešili v kleci,“ řekl nebojácně.

Provokace ze strany Vémoly na vlastní osobu bere s nadhledem. A úsměvem. „Jen další jeho pohádka a »trash talk«. Za mě hovoří skóre 13:3 a soupeři, kterým sem čelil. Opět má zapotřebí se povyšovat a někoho shazovat. Na mě jeho řeči nemají vliv. Přijde mi to směšné, protože to dělá vždycky a proti každému. Je to otřepaná klasika,“ kroutí hlavou.

Vémolovi by byl důstojnějším soupeřem než nedávno uškrcená »Baba Jaga«. „Klíčové je zůstat uvolněný za každé situace. Nemůžu se upnout na jeden konkrétní scénář, který se zhroutí v momentu, kdy mě hodí na zem. To se stalo Václavovi Mikuláškovi, který pak zmrznul a nedokázal reagovat,“ připomněl sobotní jednoznačnou Vémolovu záležitost.

Pirátovým největším trumfem v přípravě bude jeho mentor a kouč v jednom Végh. Ten Végh, který vloni v listopadu před vyprodanou O2 Arenou hvězdu českého MMA zbil hned v prvním kole. „Attilka mě v průběhu osmi až devíti týdnů připraví. Nejen na to Karlosovi se postavit, ale abych zápas ovládnul a porazil ho,“ uzavřel Krištofič.