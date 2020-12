Vémola vyhlíží soupeře: Ďatelinka, Pirát... Setřel Peštu. Co vadí na Silvovi?

Karlos Vémola po svém triumfu nad Václavem Mikuláškem nezahálí, do dalšího zápasu totiž nastoupí už 30. prosince v rámci akce Oktagon 20. Otázkou zůstává, kdo se mu v kleci postaví. Možností je několik, záležet bude i na váze, v níž by měl „Terminátor“ nastoupit - nejpravděpodobnější je, že se opět ukáže v té střední (tedy do 84 kilo). Hodně se mluví o Brazilci Leandru Silvovi, Milanu Ďatelinkovi či „Pirátu“ Kristofičovi, ten je ovšem zřejmě zraněný. Karlos Vémola pro iSport TV své možné soupeře detailně okomentoval, zastavil se i u Viktora Pešty, kterého opět vůbec nešetřil .

„On se teď ke mně hodně hlásí. Já jsem jen říkal Ondrovi (Novotnému - promotér Oktagonu), že u něj mě nejvíc vadí… on je velice kvalitní zápasník, nikdy nebyl ukončený, ale je to sedmdesátka nebo 77 (lehká nebo velterová váha). Nechci, aby se mi dělo to, co se mi stalo s Robertsenem (na Oktagon 17), že jsem ukončil velice zkušenýho zápasníka, a pak všichni psali, vždyť to není 84, on je malej… Je to velice kvalitní zápasník a lidi, když ho porazím, tak to znevažují, že jsem neměl pořádného soupeře. Pokud mám mít takhle velký titulový zápas, tak bych radši někoho z toho kruhu střední váhy. To je můj názor. Jak jsem řekl po zápase, je mi jedno, koho si Oktagon vymyslí.“

„Je to vynikající mladý slovenský talent. Jestli si Oktagon myslí, že si to zaslouží, tak s tím určitě nemám problém. Nevím, jak na tom je, nejsem si jistý, že by byl ready třeba na toho 30. prosince. Myslím, že pro něj mají spíš nějaký předzápas a já bych třeba mohl jít s vítězem. Všechno je možný.“

„Kdo to je? K tomu jsem se vyjadřoval už mockrát a všichni víme, co by musel udělat, aby si vybrečel zápas se mnou. To je tak neatraktivní člověk pro MMA… To je takovej blbec, že mu opravdu tu slávu dělat nebudu, aby si to vybudoval na mém jméně. Ať si to vybuduje sám. Ať dokáže Oktagonu, že na to má. Zaprvé ať shodí do 93, někoho porazí, pak ať udělá titulovej zápas a až ten titul bude mít, tak já mu ho rád půjdu sebrat. Ale zápasit o titul s někým, kdo nikdy o titul nezápasil, s někým, kdo je PR a mediálně absolutně nezáživnej, na kterýho se přijde podívat snad jen jeho nejbližší okolí, to mě asi úplně nezajímá.“

Samuel Krištofič

„To jméno lítá už několik let, já jsem se k tomu lehce vrátil, protože mě trošku nas*alo to, jak si dělal p*del, že ho chválím proto, že se ho bojím. Já se určitě nikoho nebojím. Možná tehdy v dietě a v tom napětí jsem úplně nepochopil - jak on říkal - tu jeho srandu, takže jsem se do něj pustil trochu zbytečně. Ale na druhou stranu, jestli je to hvězda Oktagonu a ty hvězdy střední váhy by se měly utkávat, a ne míjet, takže pokud tam chci zůstat, tak proč ne. Má asi nějaké zranění, co říkal na tiskovce, tak mu přeju, ať se brzy uzdraví.

Do budoucna, když ten fight bude chtít... Trénuje s Attilou, o to víc by mě to těšilo, porazit nějakýho jeho kluka, třeba by mu to pohlo žlučí, protože nic jinýho nefunguje. A třeba by chtěl jednoho ze svých kluků pomstít a já bych se k té odvetě dopracoval.“