Restart Pudilové? Zvládla ztráty i kolaps kouče. Vítězství nejen v kleci

V humbuku okolo zápasu Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek trochu zanikl famózní výkon Lucie Pudilové. Příbramská střela si přitom rozhodně pozornost zaslouží. Dlouhou dobu totiž zažívala smolné období. Její vítězství na turnaji Oktagon 19 tak působí jako začátek restartu kariéry talentované bojovnice, která se jako první Češka probojovala do UFC. „Sladký je to asi tak, že teď miluju všechny lidi tady. A všechny u televize miluju taky,“ radovala se po zápase, jímž prolomila prokletí porážek.

Vynikající exploze Pudilové! Těmito slovy komentoval Ondřej Novotný, promotér a moderátor organizace Oktagon MMA, jeden ze skvělých momentů střetu šestadvacetileté Češky s ostrou Švédkou Cornelií Holmovou. Veteránka UFC se dokázala hbitě vysmeknout zpod soupeřky a hned ji začala trefovat tvrdou pravačkou. Bod zlomu. Nejen v zápase, ale jak se zdá i v kariéře.

Poslední dva roky byly přitom pro Lucii Pudilovou velmi krušným obdobím. První z řady proher zaznamenala v září 2018. Prohrála na body. Neúspěch nesla těžce. Pak došlo na obří premiéru UFC v Praze. Vyprodaná O2 arena 23. února 2019 během zápasu české hvězdy s Američankou Liz Carmoucheovou doslova vřela. Bodová prohra ale náladu rychle zchladila. Další ztráta, s níž se energická válečnice nedokázala smířit.

Třetí červené políčko v řadě ve statistikách dostala Pudilová za loňský duel s Antoninou Ševčenkovou, která ji dokázala uškrtit v druhém kole. Nebylo o čem. UFC ale dalo rodačce z Příbrami ještě jednu šanci. Střet s Justine Kishovou 25. ledna tohoto roku ale znamenal další prohru na body a tím odchod z ligy snů.

Oblíbená bojovnice následně hledala novou cestu pro svou kariéru a nastoupila v unikátním projektu Oktagon Underground podle specifických pravidel. Hned v prvním zápase ženské pyramidy ji ale porazila na body teprve osmnáctiletá amatérská bojovnice Tereza Bledá. Pád Pudilové tak pokračoval. Na její hlavu se pak snesla kritika. „Úpadek Pudilové?! Vztah s koučem překročil hranici“, zněl titulek veliké ankety iSportu. Někteří odborníci nešetřili kritikou, ve výsledku ale jen proto, aby nadějnou bojovnici postrčili ke změnám. Pokud nic nezmění, bude její talent dál přicházet v niveč, měli jasno.

Příbramská střela pak začala hledat nový gym, kde by trénovala. Jako trenéra si vybrala Petra Knížete, ale opět měla smůlu. Kníže jakožto hlavní kouč Machmuda Muradova zůstal měsíc v karanténě v Las Vegas, kam odletěl s nejúspěšnějším svěřencem na zápas, ze kterého kvůli koronaviru sešlo. Nová spolupráce tak nebyla ideální. Pudilová se přesto rozhodla vzít zápas na turnaji Oktagon 19. A přes všechny komplikace přišlo toužené vítězství.

„Sladký je to asi tak, že teď miluju všechny lidi tady. A všechny u televize miluju taky. Tak takový je to pocit, úplně všechny miluju a jsem strašně šťastná,“ radovala se po zápase, když na body přemohla Holmovou. Zároveň připomněla trable, které před soubojem zažila. „Umřel mi děda, pes, pak skoro babička, teď se mi zhroutil trenér. Vydeptalo mě to, nevěděla jsem, jestli nastoupím.“ Rozhodnutí jít do boje se ale ukázalo jako správné. I bez dlouholetého kouče Ladislava Erdélyiho, který nedlouho před zápasem zkolaboval, dokázala Pudilová duel ovládnout a připsat si jasné bodové vítězství.

„Je super, že jsem konečně vyhrála,“ řekla šťastná a unavená bojovnice na tiskové konferenci. „Děkuju všem, co mi fandí. Všem, co mi pomáhali na téhle náročné cestě. Děkuju!“

Pudilová se tak zjevně dokázala odrazit ode dna. Svým výkonem musela zaskočit všechny pochybovače, kteří ji už odepsali. Až další zápasy ukážou, jestli se jednalo jen o záblesk, nebo se kariéra mladé bojovnice opět rozzáří a jednou třeba znovu zaklepe na brány nejslavnější světové ligy. Za svůj poslední výkon a skromné vystupování po zápase si rozhodně zaslouží uznání už teď.