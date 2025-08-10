Toho kluka sledujte, umí přes 80 gólů! Má v nohou dynamit. Rodiče mu do toho nemluví
Může být novým Hertlem, Nečasem nebo i Pastrňákem. Jen to nezakřiknout… Každopádně skauti klubů NHL přiletěli do Brna omrknout talent jménem Michal Hartl. Nedávno oslavil teprve šestnáctiny, ovšem je tak dobrý, že v juniorské lize hraje s dospělými hokejisty a nyní se představí s o rok staršími junáky na prestižním Hlinka Gretzky Cupu v Brně. Češi skočí do turnaje pondělním večerním duelem se Švýcary (19:00) a po dvou stříbrných podnicích svých předchůdců nemíří níž. Pomohou Hartlovy góly?
V nejvyšší soutěži devátých tříd jich loni sečetl unikátních 82, stačilo mu přitom pouhých 36 utkání. Michal Hartl je nové eso, navíc je v Brně doma, patří Kometě. Ta se pyšní, že po Martinu Nečasovi a Eduardu Šalém vypustí brzy do světa další kalibr. Tenhle klučina s košíkem může oba plejery časem i trumfnout. Ano, tak dobrý je.
V českém hokeji najdete řadu lidí, kteří o obrovském potenciálu Michala Hartla nepochybují od jeho prvních krůčků po ledě. Trenér Richard Kovařík je jedním z nich. Malý capart dojížděl k přednímu dovednostnímu trenérovi odmala každé léto. A jezdí na individuální lekce dodnes. „Michala znám od sedmi let. Na první pohled se vymykal. Nikoli o jeden level, ale o dva, možná o tři,“ vidí ho jako dnes. „Biologicky byl napřed, ve své kategorii byl vždy o hlavu větší, takže jsme si dlouhé roky říkali: Uvidíme, až se výškově srovná s ostatními, třeba to nebude tak horké. Jenže je, on pořád ční nad ostatními, neustále se výkonnostně posouvá nahoru, nikdo odsud ho nedohání,“ sází superlativy Richard Kovařík.
Numera hovoří jasnou řečí. Co je však podstatné, mnohdy složité přesuny ze žáků do kategorie dorostu a dokonce už i do juniorky zvládá s naprostou noblesou. „V deváté třídě si Michal protihráče vyloženě vodil. Zajímalo mě, jak zvládne přechod do dorostu, kdy dochází na první zlomy a řada šikovných kluků ta úskalí nezvládne. Michal přišel do dorostu, hrál s o rok staršími, a stejně svůj tým táhl. Ve stejné sezoně naskočil do juniorky a hrál pořád svůj hokej, což je velká věc a hodně to znamená,“ podotýká skills kouč.
Má v nohách dynamit
To je ta podstata. Michal Hartl přeskakuje kategorie naprosto přirozeně, nijak uměle. „Byť je mladší, na Hlinkovi je naprosto právem,“ souhlasí s nominací Jana Tomajka a jeho štábu.
Brněnský klenot má svůj herní rejstřík bohatý, 182 centimetrů vysoký a už 83 kilogramů vážící pravák umí bleskurychle upalovat, což je dnes naprostý základ. „Má dynamit v nohách,“ líčí Kovařík. „Rychle vystřelí, v prvních třech krocích je excelentní, v rychlosti udělá kličku,“ pokračuje.
Co je důležité, Michal Hartl není typem hráče, co puk vezme na hada a projede vám kluziště neohroženě tam i zpět. Tedy, zvládl by to, ale jeho silnou dovedností je i herní myšlenka, nadstandardní čtení hry. „Prostě a jednoduše umí hrát hokej, jeho herní intelekt je velmi vysoký. Dokáže využít spoluhráčů v lajně. Nedávno při jednom našem tréninku jsem dal Michala do skupinky extraligových hráčů, ať se ukáže. A byl schopný si s nimi velice dobře vyhovět i na malém prostoru,“ cení si. „Kluci profíci, včetně těch, co hrají v NHL nebo jinde v zahraničí, se mě pak ptali, co je to za kluka. Že je fakt dobrej…“
Jedno zajímavé plus. Pokud vás zajímá, z jakých kruhů se rekrutují Hartlovi rodiče, pak vězte, že nikdy pořádně nesportovali. Jejich syn se k hokeji dostal náhodou. Otec Pavel pracuje v IT prostředí, a jak potvrzuje Richard Kovařík, na potomka nikdy netlačil. „Přivezl mladého na trénink do Vyškova, počkal na něj a pak ho zase odvezl,“ usmívá se dovednostní trenér.
„Ten kluk si to hraje, jak si sám uzná za vhodné a doma mu do toho absolutně nikdo nekecá. Michalův táta Pavel je bezvadný člověk, podporuje svého kluka naprosto nenásilně a správným směrem.“ Což znamená, že mladý reprezentant je psychicky naprosto v pohodě.
Hartlovy předpoklady růstu jsou jednoznačné a zatím jdou každým rokem strmě vzhůru. Jeho limitem je opravdu jedině nebe. „I když je ve svém věku naprostá špička, možnosti jeho dalšího progresu jsou obrovské. Což je skvělé, pořád je na čem pracovat. Navíc puberta jde u něj podle plánu, stává se z něj pomalu chlapisko. Hlavně mimo led na sobě může hodně zamakat.“
Hartl sní o NHL, osobní plán je zatím takový dostat se k draftu přes jednu z elitních kanadských juniorských soutěží. Do hry však může vstoupit i varianta, že se do velkého hokeje dostane přes extraligovou Kometu. Kdo ví, třeba brněnský šampion v novém ročníku vypustí ven i svůj dynamit MH17.