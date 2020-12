Vémola zná dalšího soupeře: Strašně tvrdý veterán. Koho rázně odmítl?

Čas nejasností je u konce. „Vybral jsem si toho s ???, ať se máte na co těšit a nad čím přemejšlet,“ uvedl včera Karlos Vémola na Instagramu. „Jen napovím, že plno lidí tvrdí, že porazil Chalidova, ale rozhodčí to viděli jinak! Posouzení konečného výsledku nechám na vás. Budu rád, když mi velký CHAMP znovu pomůže s přípravou, protože soupeře dobře zná,” dodal Terminátor.

Z náznaků Vémoly je celkem jasné, o kterého bojovníka se jedná a podle informací deníku Sport jím bude Němec Aziz Karaoglu.

Ten se v kariéře potýkal s opravdu zvučnými jmény. V jeho statistikách svítí duely se současným šampionem polotěžké váhy UFC Janem Blachowiczem nebo zmíněným Mamedem Chalidovem. Hvězdu KSW, u níž Vémola občas trénuje, podle mnohých porazil, rozhodčí však vítězství přiřkli Polákovi.

Aziz Karaoglu bojuje od roku 2008 převážně v polské organizaci KSW a přestože je mu už 43 let, stále představuje značnou hrozbu. V posledním představení, které absolvoval před rokem, vyhrál po plných třech kolech na body.

Pro některé fanoušky bude ale tato volba soupeře nejspíš mírným zklamáním. Ve hře byla totiž podle promotéra organizace Oktagon MMA Ondřeje Novotného ještě dvě jména: Viktor Pešta a Leandro Silva.

Prvně jmenovaný bojovník si přeje zápas se slavnějším rodákem už dlouho. Vémolu ale souboj s ním nezajímá.

„Pešta? Kategoricky ne! O tom se vůbec nechci bavit, ten člověk mě nezajímá. To už jsem několikrát zmínil,“ komentuje rázně Vémola.

Po Novém roce operace a odpočinek

Druhé jméno se v Česku zatím představilo jen jednou. Pětatřicetiletý brazilský bijec Leandro Silva na turnaji Oktagon 15 naprosto opanoval souboj s Polákem Robertem Bryczekem. Od té doby se touží do klece pod žlutočerným logem vrátit a několikrát kvůli tomu i vyzval právě Vémolu.

Nakonec tedy bude rivalem českého Terminátora 30. prosince s velikou pravděpodobností Karaoglu. Co na příštího soupeře Vémola říká? „Strašně tvrdej. Neměl jsem ale zatím čas se na něj dopodrobna podívat,“ říká Vémola.

„A proč takové rozhodnutí? Oktagon mi nedal moc na výběr. A pokud jsem si měl vybrat mezi Silvou a tímhle frajerem, beru druhou možnost, protože zápasil s šampionem UFC. Porazil podle mnohých odborníků Chalidova. Je to opravdu tvrdý borec, ale mohl by mi stylově sedět, protože je to hlavně postojář. Nebude to lehký.“

Střet se Silvou pětatřicetiletý Čech neodmítá, ale myslí si, že teď neneastal správný čas. „Na něj by byla trochu náročnější příprava, protože ho zatím nikdo neukončil a zápas by byl na pět kol. Navíc je to levák a jsou na to jen tři týdny. Na něj bych se prostě potřeboval víc specificky připravit. A hlavně mi vadí, že když ho porazím, lidi budou stejně tvrdit, že on je správně velterová váha. To samé, co říkali po zápase s Thomasem Robertsenem,“ připomněl své říjnové vítězství.

Vémola navíc nedávno prohlásil, že jej v novém roce čeká další operace lokte a po ní si chce nějaký čas odpočinout. „Karaoglu je legitimní osmdesát čtyřka. Válečník, který zápasil s těmi nejlepšími. A na toho nemůže člověk, pokud není úplnej debil, říct vůbec nic,“ myslí si Terminátor.