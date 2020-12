Má za sebou rok plný zvratů. Hokejista Tomáš Hertl (27), hrající NHL za San Jose, v lednu utrpěl další vážné zranění kolene. Od října ale zase září štěstím, manželka Aneta totiž porodila syna Tobiase.

Jak se cítíte jako novopečený tatínek?

„Novou roli si užívám, to je jediná pozitivní věc, když hokej není. Mohu být doma a pomáhat, zvlášť když rodiče nemůžou přiletět. Sice občas někdo přijde a pomůže, ale není to jako s rodiči, jsme na to hlavně sami dva.“

Byl jste u porodu? Zvládla to manželka bez problémů?

„Ano, byl jsem u všeho v nemocnici, jelikož jsem nepospíchal ze žádného zápasu nebo tak. Porod dobře dopadl a šlo o zážitek, na který se nezapomíná.“

Je Tobias podobný vám, nebo mamince?

„Podle mého názoru spíš mně, říkají to i další lidé. Je docela ubrečený, což jsem byl podle mámy také. Na druhou stranu se každým dnem mění.“

Povedete jej také k hokeji?

„Zatím nevím, nechám jej, aby se rozhodl. Hokej ho díky mně bude lákat, ale hlavně chci, aby sportoval a vybral si, co jej bude nejvíc bavit.“

Proč jste se rozhodli pro porod v USA, proč ne v Česku?

„Mysleli jsme, že by sezona mohla začít v prosinci, a potřebovali jsme letět dva měsíce před porodem, později to nejde. Pokud bychom věděli, že nastane tahle situace a hrát se bude bůhvíkdy, zřejmě bychom rodili v Česku. Jenže jsme netušili a nechtěli riskovat, že by pak museli za mnou přiletět sami. Toužili jsme být pospolu. Zároveň má syn americké občanství, které se mu nikdy neztratí. V létě jsme byli v Česku a letěli až v září, co nejblíže k porodu to šlo.“

Nechybí vám pomoc rodiny?

„To je jasné, bylo by to hezké. Hlavní však je, aby moji i Anetky rodiče mohli malého vidět růst. Proto je blbý, že sem teď nemohou letět. Rádi by si jej pochovali, ale situace je bohužel taková. Musíme vydržet.“

Kdy synka přivezete ukázat do Čech babičkám?

„Hned jak skončí sezona, ale momentálně vůbec netušíme, kdy to bude. Děláme videohovory a máme skupinu, kam posíláme fotky i videa. Bohužel to není takové, jako když si jej mohou podržet.“

Jak pokračuje výstavba vašeho domu u Prahy?

„Je hotový, připravený a máme i dětský pokojíček. Těšíme se, až ho synkovi ukážeme. Navíc je super, že rodiče nás obou bydlí do deseti minut, takže si Tobiase budou moct užít.“

Co koleno, které jste si v lednu zranil a přišel o zbytek sezony?

„Rekonvalescence proběhla dobře, za chvíli to bude rok. Koleno se cítí, jak má. V tréninku dělám všechno, což je důležité. Snad to takhle zůstane. Kdyby se teď začalo hrát, jsem připravený a můžu na to vletět. Příprava je dlouhá, ale cítím se fajn.“

Chodíte v San Jose bruslit, dá se nějak v této situace udržovat?

„Třikrát týdně jsme zašli na led a do posilovny. Je nás tu s klukama asi deset, trénuje zde i Radim Šimek . Teď se to trochu zkomplikovalo, jelikož je zvýšený počet nakažených. Nevíme tak, jestli nebudeme muset jezdit někam jinam.“