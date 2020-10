Martina Růžičková, stále poslední žena, která dojela Velkou pardubickou: Smrt je jako daň!

I po letošním dostihu zůstala Martina Růžičková (55) jedinou ženou, která v tomto tisíciletí (2014) dokončila Velkou pardubickou. Před týdnem na závodišti dění sledovala jako trenérka.

Po šesti letech startovala ve VP žokejka – a spadla. Myslíte, že se Veronika Škvařilová-Řezáčová brzy zapíše dokončeným závodem?

„Pokud bude ještě hodně jezdit a počká si na koně, který na to bude mít, má předpoklady to dokázat. V Česku je nejlepší žokejkou. Ale mně její start ve třiadvaceti letech na slabém koni přišel jako zbytečné riziko.“

Další ženou uprostřed dění byla startérka Soňa Froňková. Nechala opakovat start a sklidila kritiku...

„Udělala to přesně podle pravidel. Má cit pro spravedlnost, u nás je nejlepší, je slušná. Nezaslouží si to.“

Trenér Váňa dokonce dal do souvislosti pád Sottoventa na taxisu s opakovaným startem.

„Ano, prý Sottovento potřeboval jít zepředu, ale proč tam nebyl? Jel ho zkušený žokej Kratochvíl. Každopádně to není chyba startérky.“

Ten kůň tam zahynul. Co bylo špatně?

„Odrazil se z jedné nohy. Při takové chybě by spadl i na proutěné překážce. Mohl ho někdo zakřižovat, nevím, co ho rozhodilo. Ale stává se to, bohužel.“

Taxis je obávaná překážka, která se běhá jen při tomto jediném závodu. Co ji prostě zrušit?

„To by byl konec Velké pardubické! Přijít o koně je hrůza. I já jsem to zažila – a stalo se to na jiné překážce. Tak to prostě chodí, patří to k dostihům. Když lékaři umře pacient, taky nepřestane operovat.“

Zdá se, že překážkoví koně mají drsný život. Je to tak?

„Mají se skvěle! Takové neštěstí je jako daň zaplacená za tisíce koní, kteří se díky dostihům můžou narodit a žít v relativním luxusu.“

Měla Pardubická smysl bez diváků a se sníženou dotací?

„Zaplaťbůh, že se jelo! Je to fenomén. Že byla nižší dotace, je škoda, ale ten pocit být u toho si za peníze stejně nekoupíte. I kdyby byl za výhru dort, stálo by za to jet!“