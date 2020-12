Trpišovský: Leverkusen byl jinde. Litoval Masopusta, přeje si Rangers

Velká lekce, že?

„Soupeř byl mnohem lepší ve všem, rozdíl v první půli byl obrovský. Po zranění Ševčíka jsme tahali za kratší konec, soupeř byl mnohem dynamičtější, vytvářel si šance, dvě proměnil, jeden gól mu ještě nebyl uznán. Pod tlakem jsme ztráceli hodně míčů, ani jsme nebyli schopní napadat rozehrávku soupeře. Ve druhé půli jsme se trochu zlepšili, dvě slibné příležitosti jsme neproměnili, soupeř pak dal z brejku na 3:0. Pak to bylo pro nás hodně složité, chtěli jsme zápas zkorigovat a řešili jsme spoustu nebezpečných brejkových situací. Několikrát nás podržel Ondra Kolář a David Zima, který předvedl v defenzivě velice dobrý výkon. Soupeř byl rychlejší a kvalitnější než my. Byla to pro nás velká škola, setkali jsme se s top týmem v plné formě. Výsledek je jednoznačný a zasloužený. Soupeř byl úplně někde jinde než my.“

Jste zklamaný z toho, že rozdíl na hřišti byl až takhle velký?

„Jsem zklamaný. Myslel jsem, že budeme vyrovnanějším soupeřem a že budeme konkurenceschopnější. A to si musíme přiznat, že soupeř ještě nastoupil bez několika důležitých hráčů. Výkon je pro mě zklamáním. Nebyla jediná věc, ve které bychom se soupeři alespoň vyrovnali. Nečekal jsem, že budeme až takhle pasivní.“

Mohlo se na vašem výkonu projevit, že o postupu už bylo rozhodnuto?

„Určitě ne. Ten zápas byl pro nás hodně důležitý ohledně prestiže, financí, prvního místa, chtěli jsme se porovnat s takovým soupeřem. Myslím, že se projevily absence ve středu hřiště, kde jsme nestíhali. Chyběl nám Tomáš Holeš, pak ještě vypadl Petr Ševčík a obrana byla přetížená. Rozpadla se nám hra. Byli jsme takoví mdlí po mentální i běžecké stránce. Příčin je víc. Zaostávali jsme v pohybu, v dynamice, ve startu na míč. Motivace byla ale velká, z nějakého důvodu jsme to však nedokázali přenést na hřiště.“

Která absence byla nejcitelnější?

„Nejvíc chyběla osa hřiště. Takový zápas je náročný na organizaci hry. Soupeř má velkou kvalitu technickou, rychlostní, mění si místa. Nehráli Ondra Kúdela, Tomáš Holeš, odstoupil Petr Ševčík, to jsou tři hráči v srdci týmu, to jsou velké absence. Zbylo nám dvanáct hráčů do pole, když nepočítám mladé hráče. Potřebujeme, aby se z marodky někdo vrátil.“

Na stoperu nastoupil Jan Bořil. Nebylo to na něj v takovém zápase moc, když obvykle hraje na kraji?

„Je to složité. Honza vypadl kvůli koronaviru, v derby nastoupil jako levý obránce, ve čtvrtek proti Leverkusenu na stoperu. Navíc nám vypadl defenzivní záložník. Je to pro něj obrovská změna. Myslím, že v takhle těžkém zápase stopera ještě nehrál. Chvilku se v tom hledal, ty situace byly mimořádně těžké. Ve druhé půli se rozehrál. Určitě to z jeho strany nebylo dokonalé, ale jsme rádi, že to takhle zvládnul. Jinou volbu jsme neměli. Ale nejvíc lituju Lukáše Masopusta, který hrál poločas proti Baileymu a poločas proti Diabymu. Zaběhal si se dvěma mimořádně rychlými hráči. Bude dlouho spát.“

Ani v ofenzivě vám to nešlo jako obvykle. Proč?

„Bylo tam od nás hodně technických chyb. Spoustu času jsme strávili v defenzivě, a když jsme se k vápnu soupeře dostali, bylo to po dlouhých sprintových nábězích. Do toho jsme zkazili spoustu míčů. Sami jsme se unavovali. Měli jsme tam nadějné pozice, ale nevyřešili jsme je. Byli jsme hodně přetížení vzadu, neudrželi jsme balon, byli jsme pasivní a unavení, chyběla nám i kvalita.“

Vyřazovací fáze Evropské ligy se losuje v pondělí. Přejete si za soupeře velké jménu typu Manchesteru United, nebo někoho hratelnějšího?

„Teď ani nevím, kteří soupeři tam přesně jsou. Los je ošidný. Někdy to vypadá, že ten tým má velké jméno, ale nemá třeba takovou formu. A naopak někdy není soupeř tak zvučný a má velkou kvalitu. Přeju si tým, který by nám typologicky vyhovoval, třeba někoho z Holandska. Ideální by byl mix, tedy dobré jméno, ale abychom měli šanci postoupit. Kdybych měl říct jedno jméno, řeknu Glasgow Rangers.“

Jak vzhlížíte k programu, který vás čeká? Do Vánoc odehrajete ještě čtyři ligová utkání.

„Bude to hodně náročné. Rozhodovat bude zdravotní složení týmu. Máme za sebou náročný trojboj. A teď hrajeme v neděli s Libercem a hned ve středu ve Zlíně. Teď to bude nejnáročnější. Někteří hráči jsou hodně přetížení. Zima je týden nachlazený, je rozsekaný, unavený, po zápase je vyřízený. Je to vidět i na Masopustovi, Olayinkovi. Potřebujeme dostat zpátky alespoň dva tři hráče, kteří jsou mimo.“