Zamilovaní Vémola a jeho Lela poprvé o usmíření: Prstýnek? Možná v létě

Nejprve zpráskal Babu Jagu, pak zvítězil i na poli lásky. Přesně tak prožil poslední dny Karlos Vémola. Po výhře nad Václavem Mikuláškem nebylo MMA zápasníkovi příliš do smíchu. Chyběla mu dcera Lili a partnerka Lela Ceterová, která se tou dobou pochlubila na sociálních sítích novou známostí. Vémola ale zabojoval a vyrazil na Slovensko. Po tomto gestu bylo rozhodnuto. Nový vztah nestihl rozkvést, a tak jsou Lela a Karlos opět spolu a stihli i víkendovou návštěvu Dubaje. „Když jsme tam byli, tak jsem se i filozoficky zamýšlel nad tím, kolikrát se člověk může zamilovat do jedné ženy,“ prozrazuje český Terminátor.

Když Karlos Vémola porazil Václava Mikuláška, stal se vlastně smutným vítězem. Nejvíc to bylo znát druhý den. Točili jsme s ním krátkou reportáž, jednal jako vždy profesionálně, odpověděl na vše, ale byl bez nálady. Jindy vtipkující bojovník měl naprosto kamennou tvář.

Důvod byl jediný, chyběla mu rodina – brzy roční dcerka Lili a partnerka Lela Ceterová. Teď už je vše zase v pořádku, rodina je opět spolu. A jak k tomu došlo? Český Terminátor nevydržel pomyšlení, že bude ve Vémolandu sám a vyrazil na Slovensko, kde svou přítelkyni přesvědčil o tom, že k sobě patří.

Karlosi, uvědomil jste si po výhře nad Václavem Mikuláškem nějak víc, jak moc vám Lela a Lili schází?

Karlos: „Byl to vlastně první zápas, kdy jsem věděl, že jsou holky na Slovensku. Předtím jsem měl v říjnu souboj s Thomasem Robertsenem a věděl jsem, že na mě holky čekají doma. I když jsme byli už v tu dobu od sebe, vídali jsme se. Teď to bylo poprvé, kdy jsem věděl, že přijedu domů a budu tam sám. A samozřejmě, že mi to úplně jedno nebylo.“

A o pár dnů později jste vybojoval o něco důležitější zápas - o rodinu.

Karlos: „Přesně tak, člověk si uvědomí, že vyhrávat je sice pěkný, ale musíte být bojovník v každé životní situaci. Proto říkám svým fanouškům, bojujte za všechno, co v životě děláte. Ať je to byznys, vztahy, rodina. Za vše, co pro vás má cenu, musíte bojovat. A já jsem si uvědomil, že tyhle dvě holky pro mě mají velikou cenu, musel jsem se začít hodně snažit. Viď? (podívá se na Lelu)

Lela: (rozesměje se)

Jak dlouho vás Karlos přemlouval? Měl to těžké?

Lela: „Ano, potrápila jsem ho.“ (usmívá se)

Karlos: „Na druhou stranu, já neprohrávám. Když něco dělám, tak pořádně a jsem bojovník. Lela už mě za ta léta zná. Sice mě potrápila, ale věděla, že neuhnu ze své cesty. Nikdy. A když něco chci, tak si za tím jdu. Tvrdě. A to by měli dělat všichni. Akorát mi trvalo si uvědomit, jak moc to chci.“

Co jste, Lelo, říkala na Karlosův zápas s Mikuláškem?

Lela: „Já jsem věděla, že to dá. O tom jsem nepochybovala ani vteřinu! Vždyť ho znám.“

Karlos: „Byl to druhý zápas, na kterém Lela nebyla. A doufám, že při tom dalším to už bude možné, že to opatření dovolí a 30. prosince Lela a pár mých nejbližších známých budou při tom.“

Když se teď ohlédnete, proč jste se vlastně odloučili?

Karlos: „To tak někdy je. Člověk si některé věci uvědomí pozdě. Speciálně tedy já. A něco si uvědomí, až když to ztratí. Ale co bylo, bylo. Teď už je vše, jak má být.“

A jak byste popsali současný stav?

Karlos: „Když jsme byli v Dubaji, filozoficky jsem se zamýšlel nad tím, kolikrát se člověk může zamilovat do jedné ženy? (směje se) Znovu a znovu. Takže jsme v Dubaji byli sice jeden den, ale jakoby na svatební cestě. I když prstýnek zatím nemá, jak občas poslouchám. Ale koukali jsme se už, co by se jí líbilo. (podívá se na Lelu) Když budeš hodná, tak v létě bude.“ (rozesměje se)

Jak jste si Dubaj užili?

Lela: „Byli jsme tam sice jen dvě noci, ale za tu dobu jsme toho stihli, myslím, hodně.“

Karlos: „V podstatě to bylo na jeden den. Ale musím se pochlubit, že jsme toho za ten den stihli víc, co by jiní lidé stihli za týden. Navštívili jsme několik restaurací, několik míst. Objeli jsme, co jsme mohli. V Dubaji jsem byl asi potřetí, ale nikdy jsem se nedostal do restaurace At.Mosphere v Burdž Chalífě (nejvyšší mrakodrap světa). Ale mám skvělé kamarády, musím poděkovat Machovi Muradovi, který jen zvedl telefon a nejen, že jsme se tam dostali hned, ale přidělili nám nejlepší místa u okna, skvělý servis a slevu. Jinak bych si to nemohl jako chudej fighter dovolit.“ (směje se)

Lidé mohli před nějakou dobou vidět speciální díl Karlos show, kde vám se vztahem pomáhal moderátor Jan Kraus. Bylo to něco k zamyšlení?

Lela: „Určitě ano, protože jsme si tam upřímně povídali a řekli jsme, co jsme si říct chtěli. A jak jsem tam říkala, čas ukáže.“

Karlos: „Hlavně si myslím, že to byla od nás obou jasná známka toho, že to chceme dát dohromady. Protože, kdyby jeden z nás měl v hlavě, že to nechce, tak tam prostě nejde. Zvlášť s někým, jako je pan Kraus, který si na člověku dokáže krásně zgustnout. Tam se vybil na mě.“ (usmívá se)

Lelo, vám se tehdy na to natáčení Karlos show moc nechtělo. Ale zpětně asi nelitujete, že?

Lela: „Je pravdou, že se mi tam skutečně nechtělo. Ale potom jsem si říkala, že Karlose podpořím. Ve všem v čem je třeba. Pak jsem si řekla, že když budeme otevřeně mluvit o některých věcech, o nichž to jde, můžeme tím dát lidem návod, že když je nějaký problém, nemají se bát o tom otevřeně mluvit.“

Je pravdou, že nikdo nikdy takový rozhovor dříve nedělal.

Lela: „Taky si myslím.“ (usmívá se)

A jak hodláte strávit Vánoce? Doma, nebo někam pojedete?

Karlos: „Určitě tady. Já jsem nejradši doma. Je o mně známý, že mám rád přátele a rodinný kruh. Takže bych moc chtěl, aby tu byli i Lelini rodiče. Letos se mi navíc poprvé podaří mít všechny děti pohromadě. Přijedou totiž i syn s dcerou z Londýna. Budou tady i moji rodiče, bude to skvělý.“