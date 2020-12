Zkusme nonstop termínovku v extralize. Vždyť D1 je nebezpečná

Jako se zase vracíme do normálního života, snad ne nakrátko, vrátili jsme se k hokeji. Po začátku sezony nastala takřka měsíční pauza, po ní vlétli hráči do extraligy plnou parou. Hraje se třikrát čtyřikrát týdně. Velká frekvence, takže nic krásnýho. Nebo krásnýho… Kluby to mají hrozně těžký, možná je načase rozvinout jeden starší nápad.

Proč by se v extralize nemohlo hrát stylem NHL nebo KHL, roztáhnout zápasy do celého týdne? Já to v Rusku zažil: odletěli jsme na tři čtyři zápasy, které se hrály obden.

Tady na to možná není organizační síla. Před dvěma lety se o tom mluvilo, podmínky byly lepší, ale kdyby to někdo zase vytáhl a uvažovalo se o tom…

Jsme sice malá země, přesuny u nás jsou snadnější. Nicméně ekonomika je ekonomika, země bude covidem postižená, kluby už ztratily moře peněz, takže všechny atributy vzniku nonstop termínovky se nabízejí: šetřit na každém kroku. Hodně extraligových klubů leží u hranic na všech světových stranách, mapa je docela roztažená.

Kdyby se upravil systém, aby klub odehrál na tripu několik zápasů v blízkosti, byl ubytovaný na jednom místě, a tím podpořil malou bublinu, protože pořád přemýšlíme i směrem ke covidu, dávalo by to i jiný smysl než jenom ekonomický.

Nebezpečná je D1. Pamatuju si, když jsme s Plzní hrávali v Třinci. Ráno jsme vyjížděli v sedm hodin, byla pevná přestávka ve Velké Bíteši v restauraci U Raušů. Pak se honem pospíchalo dál, hráči si trošku zdřímli, potom se rozběhali a hrálo se.

Taky to jde. Ale… Hráči toho teď mají plný zuby i s tím cestováním. Vidíme nečekané výsledky, strašlivé obraty. Sparta prohraje v Olomouci 1:4, za dva dny ji porazí 7:1. Vary, které hrajou výborně, dostanou jedenáct gólů v Boleslavi. Budějovice vyhrajou ve Vítkovicích 7:0.

Mám porozumění v tom, že necelý měsíc pauzy se na řadě mužstev podepsal. Nevíme, jak kdo trénoval, víme, že Třinec jezdil do Polska, Sparta na otevřené hřiště u Prahy. Některá mužstva možná vůbec netrénovala na ledě, ale dá se vymyslet jakákoli náhražka, může se pracovat na rychlosti, obratnosti, síle.

Bez diváků a bez hluku je hokej katastrofa, pak přišly finanční restrikce. Pro část hokejistů je to fatální, protože řada z nich žije od výplaty výž k výplatě, což ovšem neznamená, že berou málo. Na druhou stranu: že jim zkracovali platy na 50 procent a možná i míň, asi taky ovlivnilo nečekané výsledky.

Poukazuju na faktor určitého malomocenství, trenér asi ani nemůže vyvinout na tým takovej tlak, když šly peníze stranou a nejsou. A proto mám strach i ze sázení.

Budeme další rok bez MS?

Ještě se vrátím k debatám o odloženém mistrovství světa pro letošní rok. Nebojím se říct, že v Bělorusku se konat nemůže, to by byla nehoráznost. Je mi jasné, že se to intenzivně řeší, není to jednoduchý, MS přináší pro IIHF peníze, o ně jde na prvním místě. Ale jet teď do těch končin…

I kdybych pominul - což nemůžu - státní represe vůči obyvatelstvu, co tam už dlouho probíhají, jak to tam vůbec vypadá s covidem? No, a když jsem viděl ty policejní zásahy: to nejsou žádné demonstrace, lidi se akorát procházejí, a proti nim útočí komanda v plné výbavě.

Ostatně, nový šéf běloruského hokeje Dmitrij Baškov byl obviněný, že se podílel na zákroku, po němž zemřel 31letý člověk. Říkají, že vraždil. Společně s jedním kickboxerem má zakázaný vstup do Lotyšska. Domnívám se, že to nedopadne dobře, že budeme bez mistrovství ještě jeden rok.

Ale zakončím dnešní rubriku optimisticky. Moc se mi líbilo vystoupení reprezentace na Karjale. Výsledkově nestačila jen na Rusko. To přijelo s dvacítkou a vyhrálo. Když nadáváme na náš hokej, všimněme si, že 160 milionů Rusů a 10 milionů Čechů nabízí jiný prostor na výběr.

Dmitrij Jaškin nastřílel v Dynamu Moskva už dva hattricky, je nejlepší ha střelec KHL, daří se mu super. A Lukáš Dostál, dvacetiletý brankář Ilves Tampere, byl vyhlášený Hráčem finské ligy za měsíc říjen! To mi napovídá, ví že ve Finsku si to trenér dovolí a staví na gólmanovi do 20 let. U nás gólman se to zlepšuje, ale nebývalo to. Radostí v mezinárodním hokeji moc nemáme, proto je zmiňuju.