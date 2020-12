Úspěšný šéf by měl mít přehled! U Jaroslava Tvrdíka (52), šéfa fotbalové Slavie, se díky dceři Janě (19), kterou si namluvil brankář Ondřej Kolář (26), protnuly dva světy. Profesní a rodinný. A odkryla se tatínkova »slabší stránka«.

Hybatel veškerého dění v Edenu přiznal, že nějakou dobu nechápal, co se kolem něj děje. „Trenér mi na poradě říkal: Teď už problém nebude, Koli už nikam nepřestoupí, ty to zařídíš... A já to nechápal. Takže zpětně jsem pochopil, že jsem se to dověděl jako poslední, v tomhle mě to trochu zaskočilo,“ přiznal Jaroslav Tvrdík v pořadu České televize Dohráno plus.

Téma nakousl, když byl tázán, kdo je jeho nejoblíbenějším hráčem. „Vzhledem k tomu, jaké zprávy byly zveřejněny, musím logicky říct brankáře Ondřeje Koláře,“ narážel na článek v pondělním Blesku, kde se zamilovaný pár z Edenu svou náklonností poprvé pochlubil.

„Potkávám se s Kolim častěji nejen na hřišti, ale dneska i v zázemí. Je to moje rodina,“ dodal s tím, že by ho jako zetě uvítal. „Dceři to přeji, je to její volba. Bude jí dvacet, je dospělá, studuje vysokou školu, jezdí po světě, vydělává si, má vlastní byt, mile mě překvapuje. Našla si přítele, kterého si jako zetě můžu přát,“ je spokojený, což u tatínků rozhodně nebývá pravidlem. „Pracovní vztah s Ondrou je složitější. Ale myslím, že to dokážeme oddělit a z hlediska fungování klubu se nic nezmění,“ doplnil Tvrdík v pořadu České televize.