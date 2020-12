Český florbal v sobotu přišel o jednu z hvězd. V pouhých třiatřiceti letech jej náhle opustil někdejší reprezentační brankář a opora superligového Chodova Michal Rebro. „Zemřel po nečekané zdravotní komplikaci,“ napsal v emotivní vzpomínce jeho dlouholetý kumpán a ikona střešovického Tatranu Tomáš Kafka.

Zažili toho spolu mraky. Nejen na palubovce, ale také mimo ni. „V kabině ho bylo vždy plno, dělal dobrou náladu a tmelil tým. Všichni ho měli rádi pro jeho humor, věčně pozitivní přístup a lidskost,“ připomněl Kafka.

A vyzdvihl lidskost svého velkého kamaráda. „Měl všechny charakterové parametry úspěšného brankáře – nic ho nerozhodilo, měl patřičné sebevědomí, inteligenci, skvělé vztahy s týmem a jeho podporu. Byl to týmový hráč a vítězný typ – vždycky, když o něco šlo, vytáhl svůj výkon na nejvyšší úroveň.“

Kafka považoval svého kolegu z brankoviště takřka za rodinného člena. „Pro mě osobně byl jak mladší brácha. Nikdy jsem v brankářské dvojici neměl tak skvělého parťák. Nejen výkonnostně, ale hlavně lidsky,“ napsal na sociální síti jeden z nejlepších hráčů českých dějin. „Moc mě to bavilo být s ním v týmu a trávit s ním čas i mimo florbal, byli jsme na stejné vlně,“ pokračoval.

Se ztrátou blízkého přítele se bude ještě dlouho vzpamatovávat. „Michal život prožíval naplno, rozdával radost a energii svému okolí. O to těžší to pro všechny jeho přátele a rodinu bude se s jeho odchodem vypořádat. Budeš nám moc chybět, Žebro!“ poslal Rebrovi vzkaz do nebe Kafka.