Opakovaní penalty? Prasečina, tvrdil Kolář. Škoda poslal ostrý vzkaz

Kdo dění na trávníku v těch minutách sledoval, nevěřil. Brankář Ondřej Kolář perfektně zlikvidoval penaltu, jenže hlavní sudí Damir Skomina po konzultaci s videem nařídil opakovačku. Dánský šampion FC Midtjylland napodruhé udeřil, zvýšil v odvetě play off Ligy mistrů na 2:1 a zmařil velkou touhu partě z Edenu. Fotbalisté Slavie na trávníku jen nevěřícně koukali, jak jim sen o druhé účasti v elitní soutěži po sobě zmařil jediný kritický moment, který arbitr posoudil mimořádně přísně. „Nechápeme,“ divil se smutný Lukáš Masopust chvíli po porážce 1:4. Na Twitteru se do přísného rozhodnutí opřel i někdejší kapitán Slavie Milan Škoda.

Nejdřív to Ondřej Kolář chytil. Ale k ničemu. Penalta se v Dánsku opakovala. Rozhodující moment, kterému předcházel neuvěřitelný zkrat Ibrahima Traorého, zničil slávistické sny zahrát si podruhé za sebou Ligu mistrů. Nakonec drtivá prohra 1:4 v odvetě play off odstrčila „sešívané“ do skupiny Evropské ligy, soupeře se dozví v pátek.

Střídající Ibrahim Traoré, který nahradil slabého Nicolae Stancia po srovnání na 1:1, se stal „zlým“ mužem neuvěřitelného závěru. Domácí zahrávali roh, kterého se napoprvé červenobílá obrana zbavila. Jenže Traorého ho špatným nákopem vrátil zpátky do vlastního vápna, do souboje, do něhož šel Tomáš Holeš. A tak nešikovně, že mu míč spadl na ruku.

Penalta. Hrůza...

Klíčový moment utkání Slavie proti dánskému Midtjyllandu v odvetě play off Ligy mistrů, kdy sudí Skomina nechal opakovat penaltu pro domácí







Jenže zápletka. Ondřej Kolář ji u své levé tyče Kabovi vytáhl, sláva. Za pár vteřin ale sudí Damir Skomina zastavuje hru. Proč? Nikdo netuší, každopádně videoasistent přezkoumává zahrání penalty. Slovinský rozhodčí pak vytočenému Jindřichu Trpišovskému u lajny vysvětluje, že Ondřej Kolář nestál na čáře.

Opakuje se, nejspíš i kvůli tanečkům kolem čáry těsně před tím, než se Kolář odrazil do strany. A šel kopat Alexander Scholz. I tentokrát ji má gólman hostů na ruce, jenže už ji nevytěsní, 2:1.

„Musím se na to podívat, ale moc nechápeme, proč se musela opakovat, kroutil hlavou krátce po zápase zkroušený záložník Lukáš Masopust.

Gólman Kolář hodnotil moment ještě ostřeji. „Bude to v nás asi hodně dlouho. Byli jsme k tomu hrozně blízko. Dnes jsme si zasloužili tady postoupit a bohužel jsme o to přišli takovým sporným momentem. Nechápu, jak se na takové úrovni může vůbec stát. Teď jsem zpětně viděl, jak jsem stál na penaltě, byl jsem oběma nohama na lajně. To je prasečina největšího kalibru, co se tady stalo. Ve mně to bude osobně strašně dlouho,“ divil se.

Svým bývalým parťákům přitakal na sociální síti Milan Škoda. „Nejhorší fotbalový pravidlo v historii. Kterej myšák tuhle sra*ku vymyslel. V Turecku už jsem to zažil, taky nás slušně vycvičili. Ale v play off Ligy mistrů to je jinel level,“ napsal na twitteru současný útočník Rizesporu.

Všechno jistil třetí zásah Franka Onyeky a dokonce ještě čtvrtý Anderse Dreyera. Je po všem, Liga mistrů nebude. Slavia počká do pátku, kdy ji los určí, jaké soupeře ve skupině Evropské ligy potká.