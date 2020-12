Má za sebou zkrachovalá manželství s Barbarou (54) a Lilly (44), přesto hodlá trojnásobný wimbledonský šampion Boris Becker (53) znovu prásknout do koní!

„Jsem přesvědčen, že tu bude třetí paní Beckerová. Rád bych věděl, kam patřím, kde je můj domov,“ šokoval slavný Němec ve svém pravidelném podcastu s moderátorem Johannesem B. Kernerem. „Nejlepší, co mě v životě potkalo, bylo ženění. Už se mi té zkušenosti dostalo dvakrát a nevyměnil bych to za nic na světě,“ pokračoval.

S Barbarou žil ve sňatku v letech 1993-2001. Mají spolu syny Noaha Gabriela (26) s Eliase Balthasaru (21). S druhou ženou Lilly byl v manželství v letech 2009-2018. Z jejich lásky vzešel Borisův třetí synek Amadeus Benedict Edley Luis (10).

Právě o Lilly Becker tvrdí: „Byla to správná žena ve správný okamžik. Když s někým žijete třináct let, je to docela dost,“ pousmál se rodák z Leimenu, který má také nemanželskou dceru Anu, jež se narodila po – kulantně řečeno – neformálním setkání s Britkou Angelou Jermakovou. Becker i tak s oběma udržuje nadstandardní vztah. „Došlo to tak daleko, že jsme loni trávili společně Vánoce. Že je to možné po takovém začátku, to je skoro osmý div světa,“ smál se tenista, jemuž hrozí soud za podvod s osobním bankrotem.

K dětem i svým ex se ale pokaždé choval férově. „Všechny čtyři děti dávají mému životu smysl,“ upozornil. Věří, že na nějaký ten přírůstek do rodiny ještě někdy zadělá. „Doufám, že s třetí paní Beckerovou budeme mít potomka,“ uzavřel milovník krásných dam, který byl poslední dobou vídán s čarokrásnou Lilian de Carvalho Monteirovou.