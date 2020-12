Že jí to nejvíc seklo kdysi na kurtu? Zapomeňte! Ruská tenisová ikona Maria Šarapovová (33) se ohákla do retro módy 70. let minulého století a sluší jí to jako nikdy!

Originálně se rozhodla propagovat firmu vyrábějící cvičební pomůcky na zápěstí a kotníky, do níž sama investovala téměř 20 milionů korun. Aby se byznys rozjel, chtělo to pořádnou reklamu. A sibiřská Máša za to vzala osobně!

„Celé léto jsem doma v karanténě cvičila a mlsala sladkosti,“ smála se ruská kráska, proč na fotkách tak razantně změnila image. A pamětníci nostalgicky zamáčkli slzu – vždyť přesně tohle nosili, takto opravdu vypadal jejich obývák.

Šarapovová navíc čerstvě překvapila zasnoubením s britským byznysmenem Alexanderem Gilkesem (41). Není se mu co divit, kdo by takové štramandě ze sedmdesátek odolal.