Vdova po basketbalové superstar Bryantovi (†41): Žaluje ji vlastní máma!

as

Autor: as

Na začátku roku tragicky zahynul její manžel i s dcerou, na jeho konci čelí žalobě vlastní mámy! Vanessa Bryantová (38), vdova po basketbalové legendě Kobem Bryantovi (†41), jí totiž odmítá dát miliony.

„Vydírá mě!“ obula se Vanessa do matky. Sofia Laineová (68) obvinila dceru, že ji po lednové tragédii, kdy v troskách vrtulníku zahynulo devět lidí včetně Kobeho a jeho dcery Gianny (†13), vyhodila z domova a zadržovala finanční podporu, kterou slavný sportovec tchyni slíbil.

A teď dceru žaluje! Za výchovu vnoučat požaduje 96 dolarů za hodinu za práci 12 hodin denně po dobu 18 let. To je 162 milionů korun! „Nikdy se o ně nestarala! Jen občas krmila mé starší holky, když byly batolata,“ soptila Vanessa a odmítla tvrzení matky, že byla Kobeho osobní asistentkou. „Dvacet let bydlela zdarma v našich nemovitostech, teď po mně pořád chce miliony dolarů, dům i luxusní mercedes. Chce víc peněz, než jsme kdy s manželem utratili,“ nechápala dcera.