Tenistky kolabují. Melbourne ničí špinavý vzduch, Kvitová v ohrožení | iSport.cz

„Opravdu jsem se bála, nemohla jsem chodit, proto jsem skončila na zemi, výměny byly trošku delší a už se mi hodně těžko dýchalo,“ popisovala svůj poslední zážitek z letošního Australian Open Dalila Jakupovičová.

Slovinka musela vzdát hned první kolo kvalifikace se Švýcarkou Stefanií Vögeleovou. V závěru druhého setu kvůli dýchacím problémům skončila na zemi a z kurtu ji museli odvést.

Podobné problémy měla i Eugenie Bouchardová. Někdejší finalistka Wimbledonu se propadla až do třetí stovky žebříčku a v kvalifikaci si stěžovala na bolesti hrudníku. Vybrala si pauzu na ošetření a po návratu na kurt už Čínanku Siao-ti Jou přehrála. Na předměstí Melbourne se zase nedohrál exhibiční zápas mezi Marií Šarapovovou a Němkou Siegemundovou.

Za vše může extrémně znečištěný vzduch, který v Austrálii způsobily obrovské požáry. Podle hodnot pevných částic je aktuálně ovzduší „velmi nezdravé“. Vedení Melbourne vyzvalo obyvatele, ať zůstanou doma, jenže v Melbourne Parku kvalifikace začala téměř podle plánu, jen s hodinovým odkladem. Diváci, kteří úvodní zápasy sledovali, měli často obličej přikrytý rouškou.

„V minulosti jsem neměla žádné problémy s dýcháním, nemám astma ani nic takového,“ divila se po skreči Jakupovičová. „Dokonce mám ráda teplo,“ nehledala výmluvu v třiceti stupních celsia, ve kterých se zápas hrál.

Astmatici mohou mít při zvýšené hodnotě pevných částí v ovzduší mnohem větší problémy. Za podmínek, které aktuálně ve státě Victoria jsou, by vůbec neměli vycházet ven, natož v nich aktivně sportovat. Astmatem přitom trpí Petra Kvitová, která po semifinálové účasti v Brisbane zrušila start na dalším přípravném turnaji v Adelaide. Na prvním grandslamu přitom má obhajovat loňské finále.

Nervózní jsou i další hvězdy. „Proč musíme čekat, než se stane něco zlého?“ postěžovala si na Twitteru světová pětka Elina Svitolinová. Mandy Minellaová se zase divila, proč se musí hrát za zhoršených podmínek v úterý, kvalifikace by se prý dala v pohodě stihnout v dalších dnech, v nejhorším by tenisté mohli odehrát dva zápasy denně.

Ředitel turnaje Craig Tiley ale rozhodnutí hájí s tím, že po hodinovém odložení začátku kvalifikace už byly podmínky oproti ránu lepší. „Nikdy neuděláme žádné rozhodnutí, které by mělo negativní dopad na zdraví a pohodu hráčů nebo organizátorů,“ řekl s tím, že během celého turnaje budou počasí důsledně monitorovat a zápasy přerušovat.

Pomoct by mohla i příroda. Podle předpovědi počasí se má v Austrálii v dalších dnech ochladit, o víkendu se dokonce čeká vytoužený déšť. A i prognózy kvality ovzduší se přibližují víc k normálu.