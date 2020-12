Martin Hašek ve Sport Magazínu: Že jsem fracek? Záleží na zdroji informací

Rok bez fotbalu. Martin Hašek junior po jednostranné výpovědi smlouvy ve fotbalové Spartě zatím jiné angažmá nezískal. „Pokud bych nebyl připravený nést následky, bylo by to hloupé,“ říká pětadvacetiletý záložník na volné v obsáhlém rozhovoru pro Sport Magazín, který vychází vzhledem k vánočním svátkům netradičně už zítra.

Pro jedny je rozmazlený fracek, pro druhé skleníková květinka, která zvadne při prvních nesnázích. „Já jsem se opravdu snažil to překousnout. Proto jsem vydržel ve Spartě až do zimy,“ reaguje Martin Hašek. „Respektuju svobodu člověka, otázkou vždy je, jaký je zdroj informací, na základě kterých se daný postoj utváří. Ale každý má právo na názor. Mně je jedno, co si o mně myslí lidé, kteří mě neznají, záleží mi na těch, které mám rád.“

Veřejné odsudky i mnohaměsíční dobu bez angažmá bere jakou součást cesty, kterou si dobrovolně vybral.

„Věděl jsem, že to bude složité. Ale i s tím jsem do toho šel. Jde mi o princip. Sklopit krovky a nechat se od někoho ničit by mi nedávalo smysl. Snažím se chovat tak, abych si na konci dne mohl říct: Jo, tohle jsem já,“ podotýká Martin Hašek.

Jak se vypořádal se změnou životního rytmu? Z čeho žije? Nechybí mu kabina? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek nabízí otevřený rozhovor v zítřejším Sport Magazínu.

