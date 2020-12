Sportovec roku: v nejlepší desítce jsou Pastrňák či Souček, obhájce chybí

Konkurence je ale tvrdá. Pokud je letošní rok něčím výjimečný, tak je to podíl zástupců kolektivních sportů. Ve finálové desítce jsou čtyři, což se naposledy podařilo v roce 2004, kdy svět tleskal českým fotbalistům a oceňoval hokejistu Jágra .

Letos jsou nominovaní dva hokejisté: nejlepší střelec základní části NHL David Pastrňák a vítěz Stanleyova poháru Ondřej Palát. A dále hráči, kteří se prosadili v nejlepších ligových soutěžích svých sportů: basketbalista Tomáš Satoranský a fotbalista Tomáš Souček.

V desítce jsou také sněhová obojživelnice Ester Ledecká, kajakář Jiří Prskavec, dráhový cyklista Tomáš Bábek, tenistka Petra Kvitová a biatlonistka Markéta Davidová.

O double může z výše jmenovaných soutěžit jen Souček jako zástupce české fotbalové reprezentace. Národní mužstvo vyhrálo svoji skupinu Ligy národů a je jedním z nominovaných v kategorii kolektivů. Dále se prosadila smíšená štafeta českých biatlonistů za bronz z mistrovství světa a fotbalový výběr hráčů do 21 let, který v končícím roce postoupil na ME své věkové kategorie.

O třináct bodů unikl postup do finále sportovnímu lezci Adamu Ondrovi. Sedmý nejlepší sportovec loňského roku tak klesl na letošní jedenácté místo. V kolektivech byl odstup ještě menší. Fotbalisté Slavie se mezi nejlepší trojku nedostali jen o deset bodů.

Nominace na Sportovce roku - jednotlivci



Finalisté (abecedně): Tomáš Bábek (cyklistika), Markéta Davidová (biatlon), Petra Kvitová (tenis), Ester Ledecká (snowboarding a alpské lyžování), Ondřej Palát (hokej), David Pastrňák (hokej), Jiří Prskavec (vodní slalom), Tomáš Satoranský (basketbal), Martina Sáblíková (rychlobruslení), Tomáš Souček (fotbal)

Další pořadí

11. Adam Ondra sportovní lezení 316 b. 12. Josef Černý cyklistika 307 13. Lucie Charvátová biatlon 247 14. Eva Samková snowboarding 241 15. Tomáš Vaclík fotbal 187 16. Vladimír Coufal fotbal 151 17. Kateřina Kudějová vodní slalom 141 18. Barbora Krejčíková tenis 114 19. Karolína Plíšková tenis 103 20. Václav Pech motorismus 92 21. Anna Fernstädt skeleton 90 22. Gabriela Satková vodní slalom 70 23. Ondřej Lieser golf 67 24. Jan Rutta hokej 63 25. Simona Kubová plavání 52

Nominované kolektivy



Finalisté (abecedně): Smíšená štafeta biatlonistů, fotbalisté Česka, fotbalisté do 21 let

Další pořadí