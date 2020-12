Červená linie Ledecké ke glóbu! Už nejde o vtip, jak se stane šampionkou?

Je víc titul mistryně světa a světový rekord rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, nebo titul nejlepšího kanonýra NHL Davida Pastrňáka? Nebo zaujme suverénní jízda evropského šampiona ve vodním slalomu Jiřího Prskavce, či rostoucí hvězda fotbalisty Tomáše Součka? Dnes večer bude nový laureát tradiční ankety Klubu sportovních novinářů jasný.

Ester Ledecká má ve hře svůj trumf z minulé zimy – srdnatý boj o malý křišťálový glóbus v lyžařském sjezdu. A v aktuální sezoně se hned chopila nové šance. Na své oblíbené rychlostní disciplíny si musela počkat až do posledního předvánočního víkendu. Ve Val d’Isere hned skončila třikrát v top ten. A především v neděli vyhrála super-G.

Kolik bodů stačilo na malý glóbus v super-G 2019/2020 Corinne Suterová (Švýc.), 360 bodů, 6 závodů. 2018/2019 Mikaela Shiffrinová (USA), 350 bodů, 6 závodů 2017/2018 Tina Weiratherová (Licht.), 461 bodů, 8 závodů

„Tohohle vítězství si vážím o něco víc než toho olympijského,“ prohlásila po závodě.

Opravdu těžko porovnávat. Ale jedna věc je jasná. Triumf z Val d´Isere má velký význam, který může v budoucnu ještě narůst. Sto bodů za vítězství postrčilo Ledeckou v okamžení do boje o celkové vítězství v disciplíně, o malý křišťálový glóbus. Zatím má na něj STR jen vábničku v podobě červeného čísla vedoucí závodnice.

„Je to vánoční barva. Jsem ráda za tenhle dárek k Vánocům. Doufám, že si ho udržím co nejdéle,“ usmívá se.

Na jednu stranu je to sice „jen“ pěkný začátek. Je ale veřejné tajemství, že právě sbírka křišťálových glóbů Ledeckou hodně zajímá. Na prkně už vybojovala čtyři velké glóby celkové šampionky paralelního snowboardingu a tři malé za paralelní obří slalom.

„Je to hezká věc, ten glóbus. Na poličce je spousta volného místa. Můžu tam dávat vázy, květináče, ale nikdy to nebude ono. Nebude to to samé,“ líčila rozesmátá Ledecká před sezonou. „V rámci dekorace bytu, aby to mělo stejný ráz, aby energie dobře proudila, by bylo fajn takovéhle kamarády dohodit. Budu muset pořádně zamakat, chystáme se to udělat.“

Hezký vtip? Po neděli už to nevypadá jako legrace. Sto bodů za vítězství se počítá. Zvlášť při velké vyrovnanosti současné rychlostní špičky. Z ní navíc po vážném pátečním pádu ve sjezdu zmizela světová šampionka z roku 2017 Nicole Schmidhoferová. V minulé sezoně Světového poháru v šesti závodech v super-G pokaždé vyhrála jiná lyžařka. K vítězství stačilo Švýcarce Corinne Suterové 360 bodů. Obnášelo to jednou vyhrát, v dalších čtyřech závodech být do čtvrtého místa a jednou do šestého.

Je něco takového reálné i v případě Ledecké?

„Reálné, nereálné… Těžko říct po prvním závodě. Určitě na to má nakročeno,“ přemítá Klára Křížová, bývalá reprezentantka a expertka České televize. „Takových závodnic jako Ester, které by měly možnost o křišťálový glóbus bojovat, je pět, šest. Bude záležet, jak se holky budou pohybovat závod od závodu. Kolikrát budou na bedně, kolikrát v top pětce. Ale pro její klid na duši je důležité, že se jí celkově závody ve Val d’Isere moc povedly. Určitě k tomu má nakročeno.“

Do konce sezony se v programu Světového poháru ženský super-G objeví ještě pětkrát. Další šanci bodovat bude mít Ledecká 10. ledna v rakouském St. Antonu.

„Minulý týden jsme měli dost problémů. Muselo se hodně improvizovat. Doufám, že v St. Antonu to bude vyšpičkované,“ plánuje Tomáš Bank, lyžařský trenér Ledecké.