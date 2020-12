Pasta jako Jágr? Má šanci napodobit legendu. Ovládne Sportovce roku?

Čtyřikrát v řadě ovládl Zlatou hokejku, čímž dorovnal rekord Jaromíra Jágra. Spojení s legendou je možné i dnes. David Pastrňák, 24letý hokejový kanonýr Bostonu, je jedním z deseti nominovaných v anketě Sportovec roku. Pokud by vyhrál, napodobil by právě Jágra. Ten byl v roce 2005 posledním zástupcem kolektivních sportů, kdo prestižní anketu ovládl. „Moc bych mu to přál!“ říká i útočník Jakub Voráček. Vyhlášení proběhne dnes od 21:45 hodin na ČT1.

Na to, že je mu čtyřiadvacet, už toho zvládnul dost. Posuďte sami. Čtyřikrát v řadě získal Zlatou hokejku, čtyřikrát za sebou byl v NHL nejlepším českým střelcem. Naposledy získal spolu s ruským snajprem Alexandrem Ovečkinem i Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra NHL (48 branek).

Pasta prostě jede… A dojede až k triumfu ve Sportovci roku? Není to vyloučené, spolu s Ester Ledeckou a Martinou Sáblíkovou patří k favoritům.

„Už jenom to, že jsem v desítce, je super. Moc si toho vážím. Protože dostat se mezi takové osobnosti je super. Ale je to individuální ocenění, pro mě tím hlavním cílem zůstává, abychom byli úspěšní jako tým. I tak je to pocta, přeci jenom máme u nás spoustu skvělých sportovců. Těší mě to,“ reagoval Pastrňák v nedávném rozhovoru pro Sport.

Nestává se často, aby v dlouholeté anketě, kterou vyhlašuje Klub sportovních novinářů, vyhrál zástupce kolektivního sportu. Naposledy to byl v roce 2005 Jaromír Jágr, který i se zlomeným malíčkem dovedl národní tým ke zlatu na šampionátu ve Vídni.

„Deset let byl nejlepší hokejista na světě, a vyhrál jednou. Takže kdyby se to povedlo Pastovi, bylo by to skvělý. Doufejme, že bude do trojky. Přál bych mu, aby vyhrál,“ tvrdí Voráček, po lídrovi Bruins druhá nejvýraznější česká persona v NHL. A Pastrňákův velký kamarád.

„Pasta je borec, podívejte se na poslední roky, jak mu to pálí,“ dodává lídr Philadelphie. Ten už vyhlíží start NHL, který je naplánovaný na 13. ledna. Kanonýr Bruins ale zatím podstupuje rekonvalescenci po operaci kyčle, takže do zámořského kolotoče naskočí později.

„Původně se říkalo, že by to mělo být v polovině února. Ale uvidíme, všechno záleží, jak se budu cítit,“ reaguje Pastrňák.

Dnes bude na dálku z Bostonu bedlivě sledovat, jak to dopadne. Ale jeho snem je ještě jiná trofej. Stanley Cup. Před rokem byli s Bruins ve finále, ovšem nedotáhli to, nakonec uspělo St. Louis. Tentokrát s ním chce křepčit parta kolem českého bombarďáka.

Před Jágrem vyhrál anketu z kolektivních sportovců fotbalista Pavel Nedvěd, to bylo v roce 2003, kdy získal Zlatý míč. Jinak se prosazovali výhradně individuální sportovci. Poruší Pasta tohle zavedené pravidlo? Dneska večer bude jasno.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční v přímém přenosu ČT1 od 21:45 a vzhledem k opatřením proti koronaviru se odehraje bez diváků. Nejlepším sportovcům zatančí účastníci televizní show StarDance Šárka Kašpárková, Zdeněk Piškula, David Svoboda, Martin Procházka, Marek Zelinka a další. Večerem bude provázet Daniela Písařovicová.