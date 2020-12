Snowboardistka Eva Samková: Doma si režíruje svého herce!

I když stát před kamerou je jeho džob, během natáčení, při němž je hlavní hvězdou dívka jeho srdce Eva Samková (27), herec Marek Adamczyk být nemusí.

Úspěšná snowboardistka se v Olympijském magazínu České televize rozpovídala o svém tréninku a ambicích pro rok 2021. A navrch přidala jednu nechtěnou režisérskou vložku. „Teď tam si vidět i ty. Sedni si,“ úkolovala s úsměvem na rtech svého Marka, který se právě chystal něco dobrého zakousnout.

Jenže tím kazil Evičce dokonalou scénu. Naštěstí si dáma, jenž je ze snowboardcrossu zvyklá řešit krizové situace, poradila i tentokrát. „Já si kameru trošku otočím… Teď už tam nebudeš,“ chichotala se.

A rozpovídala se o ambicích pro nadcházející sezonu 2021, na níž se zodpovědně každý den kromě nedělí připravuje. Mimo jiné na atletickém oválu legendární Julisky na Dukle. „Dvoustovky, třístovky zvládám, ale nejvíc mě baví běh přes překážky,“ prozradila.

Na svých dovednostech zapracovala také proto, že na FTVS studuje trenérství. Praktickou zkoušku absolvovala na jedničku právě z atletiky. „Kdybych koukla na videa před pěti lety, tak jen obyčejný běh je u mě úplně jinde,“ připustila.



Nejraději už by závodila, no světový pohár začne až po novém roce. Mistrovství světa, které se mělo konat jako předolympijský závod v Číně, už pořadatelé odpískali definitivně. „Je to komplikace, realizační týmy si nevyzkoušejí tamní podmínky. Ať už sněhové, zázemí. A my si nevyzkoušíme trať, jež by na olympiádě byla z devadesáti procent stejná,“ posteskla si.