Nad Samkovou se slitovali Italové. Už nebudu padat jak hruška, plánuje

Ostrý horský vzduch ve výšce přes 2000 metrů nad mořem. Pálivé slunce na modré obloze. A sníh? Vyžehlený manšestr i dávno po obědě. Snowboardkrosařka Eva Samková si v italské Cervinii užívá na úvod zimy dokonalou pohádku.

Program Světového poháru 14. – 16. ledna Montafon (Rak.) 22. – 24: ledna Bergamo (It.) 29. – 31. ledna St. Lary (Fr.) 5. – 7. února Feldberg (Něm.) 20. března Veysonnaz (Švýc.) MS ČANG-ŤIA-KCHOU 20. – 21. února

„Můžeme být rádi, že tady můžeme být. Máme štěstí, že se nad námi Italové slitovali a dovolili nám sem přijet,“ pochvaluje si Samková. „Je skvělé, že když jede na kopci i ve dvě, ve tři, je tam manchester. I počasí vychází. Vypadá to, že budeme mít deset dní hezky.“

Zimní pohádka pod Matterhornem je pro Samkovou pohádkovým únikem ze zmatků na úvod zimy, kterou jí komplikuje nedostatek sněhu. Český tým tak musí neustále upravovat program.

„Většinou je jedna změna za dva dny. Ráno člověk s něčím počítá a odpoledne je to jinak,“ líčí Samková. „Na druhou stranu, ani snowboardkros není přesně naplánovaný a člověk neví, co se stane. Je to dobrý trénink. Člověk se z toho nesmí stresovat.“

Český tým se měl v současnosti připravovat na start sezony Světového poháru. Závod v Cervinii byl však zrušen a v prosinci se neuskuteční ani další závod v rakouském Montafonu. Amen je i s dalšími dvěma závody v průběhu zimy, jedním z nich je i česká zastávka na Dolní Moravě. Je možné, že sezona Světového poháru se rozeběhne až v lednu. Pak závodníky čekají hned čtyři závody po sobě a hned na to mistrovství světa v čínském středisku Čang-ťia-kchou.

„Byl by to pak hukot, ale ono je to vždycky tak. Trénujeme od jara do podzimu, nic se neděje, v prosinci to začne a pak to frčí, jsou tam pauzy maximálně týden,“ říká Samková. „Bylo by to určitě náročné. Člověk se musí psychicky nastavit v hlavě, že je možné všechno. Že budeme během měsíce jezdit zprava doleva a tím si to odbudeme.“

Šampionát v Číně proběhne také jako povinná zkouška areálu pro zimní olympijské hry 2022. V minulé sezoně o něj závodníci kvůli koronavirové krizi přišli.

„Zaslechla jsem, že v Číně uzavřou celý jeden terminál na letišti, naloží nás do autobusů, dovezou na místo, kde budeme pár dnů závodit a vrátí nás zpátky. Bezpečnostní pravidla budou na nejlepší úrovni,“ říká Samková. „Doufám, že se to uspořádá, mělo by. Měli bychom si areál vyzkoušet. Je to důležité jak pro realizační tým, tak pro nás. Člověk si vyzkouší trať, která bude podobná jako na olympiádě.“

Samková pojede na MS jako obhájkyně titulu z roku 2019. „Jedeme si hlavně vyzkoušet olympijskou trať, ale zároveň je to mistrovství světa. A vyhrát mistrovství světa není úplně špatná věc,“ usmívá se Samková.

Na začátku sezony ale hlavně doufá, že se jí bude dařit líp než minulou zimu, kde v závodech často končila na zemi. Stalo se jí to v kanadském Big White, v Sierra Nevadě i ve finále SP ve Veysonnaz.

„Pro mě cíl si napravit reputaci z minulé sezony, kdy jsem padala jak hruška,“ zahlásila Samková.