Když se v září nakazil covidem Zlatan Ibrahimović (39), fotbalista AC Milán, reagoval ve stylu Chucka Norrise: „Nemám žádné příznaky. Ten virus má odvahu, že mě vyzval. Špatný nápad.“

Jenže Ibra po čase přiznal, že i jeho nezvaný návštěvník docela zničil.

„Zpočátku jsem byl spíš zvědavý, postihlo to celý svět a mě zajímalo, co to udělá se mnou. Bolela mě hlava, ztratil jsem chuť. Nejvíc mě ničilo, že jsem musel být doma a nemohl ven, to je pro mě děsivé,“ popsal. „Nakonec jsem mluvil s domem, zdi jsem oslovoval jménem. Člověk si v tom prázdnu představuje i nemoci, které nemá.“

Po dvoutýdenní karanténě a čtyřech vynechaných zápasech se vrátil na plac ve velkém stylu a dvěma góly rozhodl o výhře 2:1 v milánském derby s Interem.