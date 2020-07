Zlatan (38) po své show: Že už jsem starý? Nikdy, teprve se rozehřívám | iSport.cz

Zlatan Ibrahimovic při návratu do Milána • Reuters

Zase jednou předvedl působivé představení. Zlatan Ibrahimovic ve středu dvěma góly a asistencí přispěl k jasné výhře AC Milán na hřišti Sampdorie Janov (4:1). A po utkání perlil tak, jak to umí jen on. „Jsem jako Benjamin Button. Lidé říkají, že jsem starý, ale já se teprve rozehřívám,“ smál se osmatřicetiletý střelec a odkázal na úspěšný film s Bradem Pittem. Milánský celek ve dvanácti zápasech po restartu Serie A ještě neprohrál.

Byla to jeho show. Ibrahimovic nejprve ve čtvrté minutě prudkou hlavičkou poslal AC do vedení. Po změně stran pak sklepl míč do gólovky pro Calhanogla, aby krátce nato přidal svůj další gól. 2+1, k tomu navíc čtyři vytvořené šance.

Od lednového příchodu do Itálie už švédská legenda celkem nasázela deset branek v devatenácti startech. A ve středu se Zlatan stal prvním hráčem historie, který nasbíral padesát přesných zásahů v barvách obou milánských rivalů (AC a Inter).

Po utkání pak pobaveně vyprávěl, že věk je v jeho případě opravdu jen číslo. Připomeňme, že v říjnu mu bude devětatřicet. „Lidé mi často říkají, že už jsem starý a unavený, ale já se teprve rozehřívám. Jsem jako Benjamin Button, až na to, že já budu pořád mladý a nikdy nezestárnu,“ smál se v rozhovoru pro italskou televizi s odkazem na film, kde se hlavní hrdina narodí jako stařec a postupně mládne.

„Myslím, že každý v týmu teď má v útočné fázi tu správnou mentalitu. Když v Serii A přijde šance, musíte ji využít,“ podotkl Zlatan k dobré produktivitě. Jeho AC si kolo před ligovým koncem definitivně zajistilo šesté místo, které znamená účast v předkole Evropské ligy. Mimochodem, v době Ibrahimovicova lednového příchodu patřila „Rossoneri“ až jedenáctá příčka.

V souvislosti s klubem se mluvilo o možném příchodu zkušeného kouče Ralfa Rangnicka, k tomu ovšem nedojde. Ve funkci zůstane současný trenér Stefano Pioli, což si kabina pochvaluje.

„O Piolim můžu říct jen pozitivní věci. Jsem za něj šťastný, protože odvádí velmi dobrou práci. Byl pod tlakem, když neznal svou budoucnost, plně si zaslouží, aby dál pokračoval. Pokud pracujete tvrdě, vrátí se vám to. Mužstvo kouči věří a respektuje ho,“ prohlásil zkušený forvard.

On sám zvažuje další pokračovaní v Miláně, byť se před pár týdny nechal slyšet, že AC už není tak velký klub jako v minulosti. Další vývoj situace a úspěšné výsledky by však mohly jeho názor změnit.