Táta Zlatan slaví 39 let a zajímá ho jen výhra. Dám víc gólů, troufá si Juliš

Zlatan Ibrahimovic při návratu do Milána • Reuters

Švédský kanonýr Zlatan Ibrahimovc vstřelil v utkání Serie A dvě branky do sítě Boloni • ČTK/AP

Praha už volá, Praha už volá, před nádražím zvoní tramvaje… Zlatan přijel, támhle je! Ne, nebojte, ještě tu není. Ale již za pár týdnů ano! Zlatan Ibrahimovic má namířeno do Česka. Rozhodl o tom páteční los základních skupin Evropské ligy, který Spartě poslal do skupiny AC Milán. „Pro sparťany to bude velká výzva ho ubránit,“ říká Ibrův někdejší parťák z Milána Marek Jankulovski. „Víc gólů než já nedá,“ vyskakuje si střelec Letenských Lukáš Juliš.

Po dvou sezonách ukončil penzi ve slunné Kalifornii. „Drahé LA, nemáš zač,“ vzkázal v deníku Los Angeles Times, kde si pronajal celostránkový inzerát. Kurz? Evropa. Destinace? Milán. Ne však za nákupy, avšak pomoct svým starým dávným amici.

Když se Zlatan Ibrahimovic rozhodl po sedmi letech opět navléci dres AC Milán, šly z toho rozporuplné pocity. Rossoneri měli rozdělaný projekt s mladými hráči a příchod sedmatřicetiletého veterána se zkušenostmi v Juventusu, Interu, Barceloně či PSG budil velké rozpaky.

„Vracím se do klubu, k němuž chovám maximální respekt, a do města, které miluji. Budu se svými spoluhráči bojovat, abychom s touto sezonou ještě něco udělali, a udělám všechno pro to, aby se nám povedlo dosáhnout našich cílů,“ uvedl Ibrahimovic při svém comebacku.

Má na to? ptali se škarohlídi. „Spousta lidí tvrdila, že je to krok zpátky. Vedení sázelo na mladé hráče. Ale když viděli, že jim to v lize nejde, rozhodli se jej angažovat. Sice má svoje roky, MLS není tolik kvalitní, ale od doby co přišel, ukazuje vítěznou mentalitu,“ popisuje Marek Jankulovski, jenž jednoho z největších Švédů poznal naživo při poslední titulové sezoně milánského klubu.

A kritici? Odpovědi se dočkali záhy. Zlatan vytáhl AC na svých bedrech na šestou příčku zajišťující účast v předkole Evropské ligy. A po úvodních dvou brankách do sítě Boloni v novém ročníku Serie A cynicky pronesl: „Kdyby mi bylo dvacet, přidal bych další dva góly.“

Nyní si ho ve skupině Evropské ligy na pražskou Letnou pozve Sparta. „Čeká ji spousta práce,“ predikuje Jankulovski. „Jak on je obrovský, silný, ohebný… Někdy umí být fakt nepříjemný. Až arogantní. Stoperům to umí na hřišti znepříjemnit. Pro sparťany to bude velká výzva.“

Jo, arogance a střílení fůry branek. To jsou Švédovy nejoblíbenější disciplíny. Hned poté následuje taekwondo. Že z toho mrazí? Plzeňští by mohli vyprávět. Před devíti lety mu čelili přímo na slavném San Siru. V mrazivé odvetě ve Štruncových sadech jej však zvědaví „plzeňáci“ šmírovali jen na lavici náhradníků.

Na Letné, prozatím, panuje klid. „AC se Zlatanem ve skupině? Měli jsme v ní i Inter a šli dál. Klidně můžeme pohodově postoupit,“ pronesl se zlatanovským nádechem nejlepší střelec rudých Lukáš Juliš. Při dotazu, zda vstřelí více gólů Ibrahimovic, či on, neváhal. „Já!“ zareagoval.

To kapitán Bořek Dočkal volil opatrnější tón. „Přál jsem si soupeře, se kterými bychom měli šanci se porvat o postup do jarní fáze. Tím nechci tvrdit, že to teď vzdáváme, ale po dlouhé době máme možnost se porovnat s evropskými velkokluby. Naše skupina má téměř parametry Ligy mistrů.“

Nejspíš už tuší, co jeho družinu brzy čeká. Švédská modla, která dnes slaví 39. narozeniny, má fazonu jako před osmi lety, kdy se stala jako dosud poslední hráč AC králem střelců italské ligy. Po návratu nasypal Zlatan ve 22 soutěžních zápasech soupeřům 14 branek. „Vůbec mě to nepřekvapuje. Když jsem s ním byl poslední rok v AC, kdy jsme vyhráli i poslední titul, neviděl jsem většího profíka. Jak se o sebe stará, to je neuvěřitelné. Dbá na životosprávu, v hlavě je nastavený na vítězství a nic jiného jej nezajímá,“ vzpomíná Jankulovski.

I proto jej Paolo Maldini, klubová legenda a současný technický ředitel Milánu, zlákal k návratu. Soupiska prošpikovaná nadějnými mladíky potřebovala mentora. Osobnost, která ukáže cestu i cíl. „Kluci jej respektují. Je lídrem, předává jim vítěznou DNA a přesně jak řekl trenér Pioli: Zlatan je jejich tátou,“ usmívá se Jankulovski.