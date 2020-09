Zlatan řídí AC Milán. Jeho příchodem popřel klub sám sebe, tvrdí Rangnick

Sedmkrát vyhrálo Ligu mistrů (či jejího předchůdce PMEZ), víckrát to zvládl pouze Real Madrid. K tomu má osmnáct italských titulů, jenže ten poslední z roku 2011. Legendární značka AC Milán se už dlouho točí v bludném kruhu – a Zlatan Ibrahimovic je toho paradoxně dalším důkazem.

Zatímco tifosi přijali v lednu jeho návrat vesměs s nadšením, experti významně zvedli obočí. Stavět tým na osmatřicetiletém veteránovi, který navíc poslední dva roky strávil v americké MLS, považované za pohodlný vejminek pro vyhaslé hvězdy? To skutečně nedávalo příliš smysl.

A zcela zásadním způsobem to ovlivnilo další sportovní směřování klubu, který si za nového trenéra původně vybral Ralfa Rangnicka, tehdy ještě sportovního ředitele Lipska. Dvaašedesátiletý Němec je považován za jednoho z největších vizionářů světového fotbalu a inspirátora úspěšných koučů, jako jsou Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp či Thomas Tuchel. Italské straně tak měl co nabídnout.

Oboustranná jednání probíhala dlouho a dostala se až do finální fáze, Rangnick dokonce už pilně bifloval italštinu. Jenže nakonec vše vyznělo do ztracena.

Důvod?

Přece Ibrahimovic.

„Není to o tom, že bych Zlatana neměl rád, proč bych neměl. Ve svém věku je stále ve výborné kondici a může rozhodovat zápasy,“ ujistil nejprve Rangnick v rozhovoru pro Financial Times zdvořile. Jenže pak se do toho opřel. „Ale otázka zní jinak: Po jaké cestě chce klub jít? Co je AC Milán? Myslel jsem, že v tom jsem s majiteli klubu zajedno. Podle mě bylo podepsání Ibrahimovice popřením sama sebe,“ dodal Rangnick na vysvětlenou, proč jednání sám ukončil.

Tým tak nadále vede Stefano Pioli, pro kterého je extravagantní Švéd úhelným kamenem veškeré strategie a taktiky. Byť je třeba do ostrého presinku absolutně nepoužitelný. Čísla však má nadále skvělá. V minulé sezoně stihl ve dvaceti startech jedenáct gólů a pět asistencí, v novém ročníku se v předkole Evropské ligy i prvním dějství Serie A trefil dohromady už třikrát.

„Domácí mají Ibru a my ne,“ vystihl kouč Boloně Siniša Mihajlovič rozdíl mezi oběma týmy po pondělní dohrávce. „Všechno, co si AC Milán vytvořilo, šlo přes něj, byl rozdílovým hráčem,“ doplnil.

„Zlatan je šampion a potvrzuje to, kdykoli vstoupí na hřiště. I na tréninku,“ uvedl Pioli.

Sezona však teprve ukáže, zda měl pravdu on, nebo jeho případný nástupce Rangnick.