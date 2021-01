Růžičku štvou řeči o defenzivním hokeji: Já přece chci útočit!

Nálepka defenzivního Hradce se Vladimíru Růžičkovi (57) nelíbí. Ani trochu. „Že bych někomu zakazoval útočit? To je blbost, tomu se musím smát. Chceme dávat góly, ale musíme mít připravenou dobrou obrannou hru,“ vysvětluje v rozhovoru pro iSport Premium svůj pohled trenér Mountfieldu. Několikrát se i tak rozohnil, že zvýšil hlas. Když se rozjede, pořád připomíná vulkán.

Šest výher v posledních devíti zápasech. Šestkrát za sebou skončily jeho zápasy jednogólovým rozdílem. Mountfield pořád pravidelně sbírá body, i když dost utkání umlátil na sílu.

Herně se mu povedla až otevřenější bitva s Pardubicemi, kterou soubor Vladimíra Růžičky v neděli vyhrál 3:2. Kouč pak vyprávěl o svém pohledu na hokej, na komunikaci s hráči. Po osmnácti minutách se omluvil, že už musí končit, protože mu začínal trénink.

Byla výhra nad Pardubicemi důležitá i proto, že jste zase trochu odstřihli týmy pod vámi?

„Důležitá byla každopádně, zase tak moc jich nemáme. Odskočené jsou jen týmy dole, jinak je soutěž vyrovnaná. Teď se hrají tři zápasy týdně, takže jde vždycky o devět bodů, tím pádem vás tým pod vámi může celkem rychle přeskočit, když se vám nedaří. Viděli jsme, že Pardubice mají největší fazonu z celé extraligy. Jsme rádi, že se nám povedlo je porazit.“

Najednou jste se netrápili tolik s tím, jak se dostat do šancí. Byl to oboustranně poměrně ofenzivní hokej. Je tohle cenný poznatek?

„Pardubice hrály taky dobře, měly šance. Jak jsme ale začali hrát důrazněji od druhé třetiny, přišlo mi, že je to zaskočilo. Hodně jsme je drželi v obranném pásmu. Bohužel se nám nepodařilo dát další góly.“

Když si vezmu začátek extraligy, tak nějakých 12 zápasů jste byli herně úplně jinde. Hradec uměl dominovat, váš hokej bavil, dostávali jste se do velkého množství šancí. Proč se za poslední dobu povedl jen zápas s Pardubicemi, jinak jste dopředu těžkopádnější?

„Spíš bych řekl, že tohle trvalo tak pět zápasů, ne dvanáct. Potom jsme měsíc nehráli, neměli skoro žádný led. Je pak jasný, že systémy, které děláte celé léto, za tuhle dobu klukům trochu vyskočí z hlavy. To je ale normální, s tím se musí porvat všichni. Pravidelně měl led jen Třinec a maximálně další tři týmy. Jen pak v té zápasové náloži byl problém dotrénovat všechno zpátky.“

Říkal jsem si, jestli Hradec taky psychicky nesejmulo, že jste prohráli se všemi čtyřmi týmy nad vámi. Jako kdyby vás i utlumilo, že do špičky něco chybí.

„Ale podívejte se na Třinec i Plzeň. Jsou top mužstva a první prohraje s Budějovicemi, druhý ve Zlíně. Je jedno, koho porazíte. My doteď zase neztráceli moc bodů se soupeři, kteří se pohybují víc dole. Ale jasně, když jsme měli soupeře z předních pater, porazili jsme jenom Karlovy Vary, nikoho jiného. Sezona je ale dlouhá, důležité je, abychom byli schopni je porážet v březnu a dubnu.“

Dozadu se jim nechtělo

A nemá Hradec v kádru spíš hráče, kterým sedí hokej nahoru, dolů? Že třeba defenzivnímu hokeji sami tolik nevěří?

„Jsem úplně v úžasu, když slyším, jakou Hradec hraje defenzivu.“

Proč?

„Hrajeme normální systém, forčeking a střední pásmo. Nic jiného. Když se dívám teď na mistrovství světa dvacítek,