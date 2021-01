Mělo se vzpomínat na olympijské šampiony z Tokia a české výkony na fotbalovém Euru. Místo toho se bilancuje, co vše čínská chřipka zrušila. Uplynulý rok 2020 byl (nejen) ve sportu šílený. A to tak, že si i kovaní slávisté oblékali dres Sparty.

Jaromír Jágr a jeho Dominika. Na ledě štěstí nenašel. Jeho Kladno spadlo z extraligy. Zato v osobním životě se trefil parádně. »Džegr« začal randit s půvabnou Dominikou a byli to fotografové Blesku, kdo je v červnu blejsknul jako první.

Slávista Šmicer převlékl dres. Jsou věci, které si lze jen stěží představit. Třeba ikonu Slavie Vladimíra Šmicera v dresu Sparty. A přece se to letos stalo – i když byl s hokejovým logem. Dostal za to čočku od fandů i syna Jirky: „Tohle mu neodpustím.“

ATENTÁT ROKU

Cyklista Jakobsen ve hrazení. Vymlátil si skoro všechny zuby, v obličeji měl 130 stehů, podrobil se mnoha operacím a další ho čekají. To vše poté, co Fabia Jakobsena při sprintu v Polsku poslal do hrazení bezohledný Dylan Groenewegen.