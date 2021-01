Přebytečná kila po ukončení profesionální kariéry a později i porodu malé Leontýnky nenechaly bývalou tenistku Lucii Šafářovou (33) v klidu. A tak už v době jarní karantény začala cvičit. A dělá tak dodnes, jen se na přání fanoušků o svůj workout začala dělit.

O tom, že si Lucka dává dlouhodobě do těla, není pochyb. Vždyť i během podzimní dovolené s partnerem Tomášem Plekancem rozhodně nelenila na pláži a šla si třeba zaběhat. Teď však svou snahu posunula dál a motivuje fanoušky na Instagramu.

„Hodně z vás mně minulý týden psalo, že byste si se mnou zacvičili, tak pro vás mám nová cvičení. Tak jdeme na to?“ ptala se »Šafi« a pustila se do tréninku v opuštěné tělocvičně. „Máme to za sebou, doufám, že se vám to líbilo. Dejte vědět a třeba si znova zacvičíme,“ usmála se na závěr spokojeně.

Ovšem pozor, poctivý trénink se Šafářovou není žádná selanka pro začátečníky! Kompletní porci zvládnout není jen tak. I proto má bývalá tenistka dokonalé křivky. A otázkou je, jak její seznam cvičení zvládá stále ještě aktivní hokejista Plekanec. Určitě se ale ničemu nebrání…