Ze sportovců zabijáky: Český boxer, děsivý kult i Simpsonovy rukavice

Sportovním hvězdám se nevyhýbají hříchy, včetně toho největšího. Nejedním fanouškem už otřásla zpráva, že jeho oblíbený sportovec se z idolu stal chladnokrevným vrahem. Občas byl na vině omyl, alespoň podle obhajoby obviněného, většinou ale za vším stály zlé úmysly. A jednou dokonce vražedný kult. Podívejte se na další díl seriálu MALL.TV noční můry sportovců.

Ľudovít Plachetka (49)

Patřil k nejúspěšnějším českým boxerům, třikrát byl mistrem republiky a v roce 1996 se představil i na olympiádě v Atlantě. Dva roky na to se ale z bojovníka stal trestanec. Ľudovít Plachetka zastřelil matku své bývalé družky, jeho partnerku zachránilo jen to, že boxerovi selhala zbraň. Za vraždu a pokus o vraždu dostal třináct let, odseděl si devět. Do chládku se ale nedlouho poté vrátil, když jej soud uznal vinným ze znásilnění sestry své přítelkyně. Ani útěk do Británie ho nespasil od osmiletého trestu.

Ľudovít Plachetka v okovech u brněnského soudu • Foto Ondřej Požár (Blesk)

Aaron Hernandez (†27)

S Robem Gronkowskim tvořili v New England Patriots jednu z nejobávanějších dvojic v NFL. To ale ještě nikdo nevěděl, že by se Aarona Hernandeze měli bát i z jiných důvodů, než byla dominance na hřišti. Barové rvačky byly ještě slabý odvar. V únoru 2013 Hernandez zastřelil Odina Lloyda, který tehdy chodil se sestrou jeho snoubenky. Mrtvolu našla policie sotva kilometr a půl od Aaronova domu. Patriots jej propustili, a na fotbalovou hvězdu začaly vyplavávat další nekalosti: v roce 2012 měl zabít dva muže v Bostonu v jejich autě, o rok později málem připravil o život Alexandera Bradleyho. Ten přežil, ale přišel o oko. Hernandez nakonec ve vězení nestrávil moc času, v roce 2017 ve své cele spáchal sebevraždu. Tři roky poté o jeho děsivém životě natočil Netflix třídílný dokument nazvaný V mysli vraha.

Aaron Hernandez byl hvězdou NFL, ale také zabiják, který si nakonec sám sáhl na život! • Foto Profimedia.cz

O. J. Simpson (73)

Dost možná nejslavnější a nejsledovanější soud všech dob. O. J. Simpson byl hvězdou NFL, pronikal i do Hollywoodu, kde si zahrál třeba v populární komedii Bláznivá střela. A najednou čelil obvinění z dvojnásobné vraždy. Zavraždění ex-manželky Nicole Brownové a jejího kamaráda Rona Goldmana mu ale po dlouhých tahanicích nebylo přisouzeno. Součástí jeho obhajoby bylo například to, že mu nepadly rukavice nalezené na místě činu. Po odvolání ze strany pozůstalých byl alespoň odsouzen k náhradě škody ve výši 33,5 milionu dolarů. Ty ale nikdy zcela nesplatil, a vězení se nakonec taky nevyhnul. Za únos a ozbrojené přepadení dostal v roce 2007 trest, podle kterého si měl odsedět 33 let. Na svobodu byl ale propuštěn už po deseti. I Simpsonova případu se chopila televize, v minisérii American Crime Story - Lid versus O. J. Simpson si jej zahrál oscarový herec Cuba Gooding Jr.

O. J. Simpson nebyl jen vynikající hráč amerického fotbalu, ale také nadaný herec. Život mu překazilo deset let ve vězení, které tam strávil za dvojnáosbnou vraždu plnou otazníků... • Foto Profimedia.cz

Robert Rozier (65)

Do třetice hvězda amerického fotbalu. A dost možná nejpodivnější příběh. Obrovitý Robert Rozier se totiž stal členem radikalizovaného kultu afroamerických izraelitů. Na Floridě zavraždil přinejmenším čtyři bělochy, aby potěšil lídra společenství Yahweha Ben Yahweha, který po svých následovnících chtěl, aby „zabili bílého ďábla.“ Odsedět si měl 22 let, po deseti byl ale podmínečně propuštěn a umístěn do programu na ochranu svědků. Nový život mu ale dlouho nevydržel, v roce 1999 byl v Kalifornii zadržen kvůli neplatným šekům v celkové hodnotě 2200 dolarů. Podle státních zákonů dostal kvůli předchozí kriminální činnosti 25 let až doživotí.

Oscar Pistorius (34)

Býval ohromnou inspirací. Už jako malé dítě musel podstoupit amputaci obou nohou, i s protézami se z něj ale stal úspěšný atlet, který běhal na paralympiádách, ale i olympijských závodech mezi zdravými běžci. Z hrdiny se ale stal vyvrhelem, a to během jediné noci v roce 2015, když zastřelil svou partnerku, modelku Reevu Steenkampovou. Hájil se tím, že si ji spletl s lupičem, o kterém si myslel, že mu vnikl do domu. I kvůli tomu se z původního obvinění z vraždy nakonec vyklubal trest za zabití z nedbalosti. Původně pětiletý, následně ale prodloužený na šest a nakonec až na třináct let.