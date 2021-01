Zoufalí jako Browns? Už ne, Cleveland zadupal do země Pittsburgh. LeBron slaví

Největší fackovací panák amerického profesionálního sportu se zrodil z popela. Desetiletí vysmívaní Cleveland Browns slaví impozantní vítězství na úvod play off NFL. Favorizovaný Pittsburgh zašlapali do země a jedou na hřiště obhájce titulu z Kansas City. „LETS GO!!!!“ radoval se na Twitteru basketbalista LeBron James.

Browns jsou Browns. Když jste receiver Pittsburghu JuJu Smith-Schuster a řeknete něco takového před play off mačem s Clevelandem, hrajete si s ohněm. Jenže divili byste se mu?

Cleveland Browns jsou klubem, který v populárním filmu Velký draft s Kevinem Costnerem posloužil jako ideální typ pro představení nejzoufalejšího týmu NFL. Je to mančaft, který před čtyřmi lety zažil kompletní sezonu bez jediného vítězství. Tragédi, věční loseři. Že se právě po dlouhých osmnácti letech konečně vrátili do play off?

„Jsou to stejní Browns, proti kterým hraju každý rok. Jsou to bezejmenné šedé tváře. Mají pár dobrých hráčů, ale nakonec… Browns jsou Browns,“ řekl Smith-Schuster.

Baker Mayfield, quarterback Clevelandu, pár hodin před zápasem vyvěsil na Instagram motivační video, kde výsměšnou větu Smithe-Schustera použil. A pak Browns vtrhli na hřiště.

Hned v první akci zápasu centr Pittsburghu Maurkice Pouncey hodil balon přes hlavu quarterbacka Bena Roethlisbergera a safety Karl Joseph zalehl volný balon v endzoně Pittsburghu pro touchdown.

Takhle nějak se točí kolem dějin. Favorizovaní Pittsburgh Steelers se propadli do noční můry. Roethlisberger, jedna z tváří ligy posledních patnácti let, napáchal jen za první čtvrtku tři interceptions. Mayfieldova ofenziva tvrdě trestala a po čtvrtině zápasu Browns vedli osmadvacet k nule. Něco takového se v NFL nestalo přes půl století, naposledy to bylo v roce 1969.

Pittsburgh bojoval dál, ale už neměl šanci. Pro Roethlisbergera to může znamenat konec jeho kariéry. Naopak Cleveland tone v oslavách. Zoufalci všech zoufalců vyhráli zápas play off poprvé po čtvrt století. A to přesto, že do jejich sestavy před zápasem zasáhly testy na koronavirus, kvůli nimž na lavičce chyběl i hlavní kouč Kevin Stefanski.

„Chci pogratulovat našim fanouškům. Vyrůstal jsem jako jeden z nich. Vím, co tohle znamená,“ vzkázal věrným příznivcům clevelandský rodák Mike Priefer, který se místo Stefanskiho posunul z pozice koordinátora special týmů na místo hlavního kouče. A Browns přepisují dějiny.

„Věděli jsme, že nás všichni odepisují. Nikdo, kromě nás, nám nevěřil. Jsme tým, který drží spolu. Oslava byla skvělá, ale nejlepší bylo, že všichni říkali: Nechceme vyhrát jenom tenhle zápas. Je to krůček k tomu, kam chceme. Nikdo tady není spokojený,“ řekl po zápase Mayfield.

Je to vzkaz, který míří do Kansas City. Pokračování snu o Super Bowlu vede pro Browns skrz obhájce titulu Chiefs, jejichž quarterbackem je v dolarech půlmiliardový génius Patrick Mahomes.